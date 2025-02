Fiamme in un palazzo di cinque piani in via Fatima, zona Giambellino, a Milano. L’incendio è partito, giovedì sera, dal piano rialzato del condominio popolare MM ed è rimasto circoscritto grazie anche al tempestivo intervento delle squadre di vigili del fuoco di via Darwin e della sede centrale. La segnalazione è arrivata poco dopo le 22. Un uomo di 53 anni versa in gravi condizioni all’ospedale Niguarda: la prognosi è riservata. Non ha ustioni gravi ma è rimasto intossicato dal fumo dell’incendio che i vigili del fuoco sono riusciti a limitare a un solo appartamento anche se l’intera palazzina di cinque piani è stata fatta sgomberare temporaneamente. Altre 15 persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. Fra questi anche tre bambini: ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino. I fumi dell’incendio sono stati fatali per un gatto, trovato morto al piano superiore. Sono stati 25 i Vigili del fuoco impegnati con sei mezzi. Nel domare l’incendio è stato anche utilizzato il cosiddetto “smoke stopper“, un sistema innovativo dei vigili del fuoco per far fronte agli incendi che esplodono all’interno di ambienti chiusi. L’obiettivo – hanno spiegato gli stessi vigili – è quello di evitare che i fumi prodotti dalla combustione si propaghino in eccesso all’interno dello stabile, confinandoli nell’area interessata e consentendo una evacuazione più agevole com’è avvenuta ieri nel corso delle operazioni in largo Fatima.