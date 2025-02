Un guasto a un Frecciarossa sulla Firenze-Bologna sta mandando in tilt l’Alta Velocità nel Nord Italia, mentre non va meglio sulla Pescara-Bari per un inconveniente tecnico. Oltre al treno fermo sulla linea che ha ormai un ritardo superiore alle 3 ore, altre sette Frecce, alcune delle quali instradate sulla linea convenzionale, registrano un maggior tempo di percorrenza di oltre un’ora e sono coinvolti anche alcuni convogli di Italo. I tabelloni delle partenze di Milano Centrale segnalano anche altri diversi treni Alta Velocità con ritardi superiori ai 40 minuti. Poco dopo le 15 Trenitalia ha comunicato che “la circolazione è in graduale ripresa”, specificando che è stato necessario effettuare il trasbordo in linea su una “riserva calda”, ovvero un treno pronto ad essere utilizzato rapidamente in caso di necessità.

Un’altra giornata nera, quindi, per chi si muove in treno. La Firenze-Bologna, infatti, non è l’unica linea interessata da ritardi. Lungo la tratta Pescara-Bari si è riscontrato un inconveniente tecnico a un passaggio a livello all’altezza di Bari Parco Nord e uno sulla linea a Bari-Torre a Mare. L’Alta velocità e gli Intercity in transito in quella zona possono quindi registrare ritardi fino 40 minuti mentre i treni regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno FR 9808 Lecce-Torino Porta Nuova ha registrato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Anche giovedì era stata una giornata di disagi per i trasporti ferroviari con ritardi e cancellazioni sulla Roma-Napoli. Tutto questo a circa un mese dalla raffica di problemi che ha portato alla denuncia di Trenitalia e successivamente all’informativa del ministro Matteo Salvini in Parlamento, il 21 gennaio, nella quale ha insistito sulle ipotesi sabotaggio tirando in ballo i suoi predecessori accusandoli di aver fatto molto peggio sulla percentuale di treni in ritardo.