Ritardi fino a oltre due ore e una raffica di cancellazioni: è stata un’altra giornata nera per chi viaggia in treno. Questa volta i problemi hanno colpito la linea Roma-Napoli, via Formia, a causa di un guasto a un convoglio nella stazione di Fondi. I problemi sono iniziati alle 5.50 e sono durati quasi 4 ore, con la circolazione tornata regolare solo alle 9.40. Nel mezzo, limitazioni, cancellazioni e variazioni di percorso per chiunque viaggiasse sui treni della tratta.

Sono stati 9 gli Intercity interessati dall’inconveniente. In diversi casi, le corse sono terminate prima della naturale destinazione, hanno dovuto saltare le fermate in alcune stazioni o i passeggeri sono dovuti scendere in una stazione per essere trasbordati sui bus per raggiungere un’altra stazione e ripartire. In molti casi i treni erano notturni partiti mercoledì sera da città del Nord e del Sud. Le divisioni campane e laziali di Trenitalia hanno invece disposto la cancellazioni totale o parziale di altri 8 treni.