Sergio Conceição, molto nervoso in conferenza stampa dopo la sconfitta del Milan contro il Feyenoord, ha risposto solo alla prima domanda post gara. Dopo, visibilmente infastidito, si è alzato ed è andato via dichiarando: “Adesso basta però, ho aspettato 15 minuti fuori per parlare e quindi ora vado via“. Prima, infatti, si era tenuta la conferenza stampa dell’allenatore del Feyenoord e dunque il tecnico rossonero è stato di fatto obbligato ad attendere, cosa che non ha per nulla gradito.

“Dovevamo fare di più, ma siamo solo a metà dell’eliminatoria. Sapevamo che qui l’ambiente era difficile, loro sono stati molto aggressivi, hanno vinto molti duelli sia offensivi che difensivi e così diventa difficile vincere“, aveva detto Conceiçao poco dopo il ko per 1-0 subito nella gara d’andata dei playoff di Champions League. Ai microfoni di Prime Video, il portoghese ha analizzato così il match: “Abbiamo avuto l’occasione di uscire di qui almeno con un pareggio, ma non siamo stati efficaci a livello offensivo. C’è stata un po’ di sfortuna per il gol preso all’inizio, ma loro sono stati più veloci e aggressivi di noi”. Il tecnico ha poi punzecchiato la propria squadra, apparsa poco vogliosa di portarsi a casa il risultato: “Io sono sempre motivato tutti i giorni nel dare il meglio, ma se non lo siamo un una partita di Champions….oltre alla qualità servono anche caratteristiche diverse come la mentalità, la voglia e l’atteggiamento giusto. In Champions il livello è alto e anche a livello di gioco dobbiamo essere più aggressivi negli ultimi 30 metri”.