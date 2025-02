Botta e risposta al Senato tra Matteo Renzi e Giancarlo Giorgetti. L’ex premier ha rivolto un’interrogazione al ministro dell’Economia durante il question time, ricordando che nelle chat di Fratelli d’Italia, uscite grazie al libro Fratelli di Chat di Giacomo Salvini edito da Paper First, Giorgetti viene chiamato “lecchino”. “Nelle chat di Fratelli d’Italia, signor ministro, lei è considerato un lecchino dalla presidente del Consiglio, io non la penso come lei e penso possa darci una risposta seria” sui temi dell’economia, ha detto Renzi. Che poi lo ha incalzato sul Pil: “Aveva detto che ci sarebbe stata una sorpresa sui dati del Pil, la sorpresa è arrivata ma non positiva”, visto che “il Pil è dimezzato”, “la produzione industriale è da 23 mesi in segno negativo, gli stipendi non sono aumentati, sono aumentate invece le bollette, le sigarette e le multe”. “Negli ultimi mesi siete diventati molto sensibili ai mercati finanziari, benvenuti nel club, ma vi siete completamente dimenticati dei mercati rionali”, ha sottolineato l’ex premier.

Immediata la risposta di Giorgetti: “Mi dispiace senatore Renzi che proprio lei si diverta a fare lo spione dedicando attenzione alle chat pubblicate abusivamente. Io non mi dedico alle chat e quindi vivo molto meglio”. Giorgetti ha quindi risposto nel merito, assicurando che “nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento alle dinamiche dei prezzi (energetici, ndr) dovrà essere assunto”. “L’andamento dei prezzi dell’energia e le bollette non dipendono dal governo ma da dinamiche estranee, speculative su cui l’attenzione del governo è massima”, ha spiegato Giorgetti aggiungendo che una “riflessione su ciò che è significato il passaggio al libero mercato degli utenti del mercato elettrico debba essere fatta. Ricordo che era uno degli impegni assunto non certo da questo governo”.