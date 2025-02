Due persone morte e 43 persone evacuate a causa di un incendio divampato in uno stabile intorno alle 19, in via Giuliano da Rimini vicino allo stadio Romeo Neri di Rimini. Ad essere avvolta dalle fiamme una palazzina di tre piani. A perdere la vita, un uomo, 55 anni, stroncato dalle esalazioni di fumo e la moglie, 42 anni, che si trovava in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari.