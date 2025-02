Una scena da film horror, secondo i testimoni. Soprattutto per il compagno di squadra che si è ritrovato con la guancia aperta dai morsi di Masivesi Dakuwaqa, terza linea del Biarritz Olimpyque da cui è appena stato licenziato. Provvedimento inevitabile, arrivato in seguito all’aggressione di fine gennaio durante una cena di squadra che ha preso le sembianze di un teatro degli orrori. Un episodio gravissimo di uno sport che sta facendo i conti ultimamente con razzismo, stupri e violenze di diverso genere. Persino Florian Grill, presidente della federazione, ha dichiarato: “Troppa tolleranza negli ultimi quarant’anni, ma non aboliamo il terzo tempo”.

Sono una ventina i punti di sutura che sono stati messi in ospedale a Pierre Pagès, il compagno di squadra di Dakuwaqa. I segni sul volto gli renderanno però difficile dimenticare il trauma di un’aggressione tanto sanguinaria quanto inaspettata. Ma cos’era successo? Lo scorso 30 gennaio, i giocatori del Biarritz si erano riuniti in un ristorante per una cena volta a rafforzare lo spirito di squadra. Intorno alla mezzanotte, molti di loro sono poi rincasati. Qualcuno invece è rimasto nel locale e ha continuato a bere decisamente troppo.

Dakuwaqa, titolare da 122 chilogrammi per 189 centimetri di altezza, apprezzato da tutti al club, si è all’improvviso trasformato, come scrive l’Equipe. Quando il giocatore ha deciso di far ritorno a casa, alcuni compagni gli hanno fatto notare che non era nelle condizioni di poter guidare. Quello che doveva essere un consiglio finalizzato a prevenire potenziali incidenti stradali, ha invece solamente contributo a renderlo più nervoso di quanto già non fosse. Per queste ragioni, Pagès è intervenuto cercando di placare la sua rabbia, ma è rimasto vittima della sua ira, culminata con un violento morso che in parte lo ha sfigurato. “Vorrei scusarmi”, dichiara oggi Dakuwaqa all’Equipe, ma nel mentre il Biarritz lo ha licenziato e dovrà rispondere alla denuncia per aggressione sporta da Pagès.