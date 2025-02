Un 39enne di Catania ha tentato di nascondere la droga sotto il parrucchino, ma il suo stratagemma non è stato sufficiente a evitare l’arresto. Come riporta il quotidiano Leggo, i carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando provinciale, durante un controllo in viale Mario Rapisardi, hanno fermato l’uomo mentre era a bordo di un’auto con una donna di 40 anni. L’auto aveva destato sospetti, poiché era stata controllata nei giorni precedenti con a bordo quattro pregiudicati, e poco dopo era stata avvicinata da un 31enne tossicodipendente.

Durante il controllo, i militari hanno trovato nel giubbotto del 39enne una busta con 17 involucri di marijuana per un totale di circa 75 grammi, 260 euro e una confezione di mannitolo, utilizzato per il taglio della cocaina. Nella borsa della donna c’era invece una dose di crack. Il 31enne, interrogato dai carabinieri, ha ammesso di essersi avvicinato all’auto per acquistare droga.

Mentre il 39enne veniva accompagnato in caserma, ha urtato accidentalmente con la testa il montante dell’auto, facendo spostare il suo parrucchino. Sotto il toupet i i militari hanno trovato nove dosi di cocaina pronte per la vendita. Nonostante l’insolito nascondiglio, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per il 39enne e l’obbligo di firma tre volte a settimana per la donna.