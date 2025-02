“È stata una scelta pensata e maturata con il passare dei giorni: è stata la cosa più giusta per tutti“. L’ex capitano del Milan Davide Calabria non rimpiange nulla. Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Bologna, l’ex difensore rossonero ha spiegato com’è maturato l‘addio al club: “Senza entrare nei dettagli, abbiamo affrontato la cosa in maniera molto matura ed è sembrata la più logica per tutte le parti in causa. C’è stata un po’ di tristezza nell’addio, perché sono cresciuto in quell’ambiente, ma sono andato via felice perché so anche quanto ho dato per quella maglia”.

Riguardo ai motivi che l’hanno spinto a sposare la causa degli emiliani: “Ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia del potenziale. Il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e anche vivendo qui ho trovato un ambiente piacevole, nel quale si lavora bene. Sono in una squadra ambiziosa che lavora tanto – ha aggiunto il terzino – nonostante la giovane età. Penso possa aiutarmi a finire una buona stagione da qui al termine e viceversa penso che io posso aiutare questa squadra a crescere”.

A proposito dell’accoglienza ricevuta e agli obiettivi personali che si è imposto: “Fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento e questo è molto importante per me. Penso a una rivalsa, di tornare a giocare con continuità come negli ultimi anni: nel Milan si erano create situazioni anche spiacevoli, qui sono già contento per aver trovato un ambiente sano, con energia super positiva che magari negli ultimi tempi è mancata”.