Niente Slalom Gigante ai Mondiali di sci a Saalbach per la campionessa Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana lo ha annunciato in un lungo post sui propri account social: “Ho versato tutta la mia energia per rimettere in forma il mio slalom gigante per prepararmi per la gara dei mondiali a Saalbach giovedì. Ma alla fine io non ci sarò“.

“In questo momento, mi sento abbastanza lontana. Ad oggi sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare alla partenza di un GS con l’intensità necessaria per le gare”, ha spiegato Shiffrin. “Onestamente non mi aspettavo di vivere così tanta lotta mentale post-traumatica da GS a causa del mio infortunio a Killington. Come sempre, ho provato a tuffarmi nella sfida, sperando di arrivarci dai Mondiali. – ha proseguito la statunitense – Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere avrebbero superato le barriere mentali. Forse sarà così nel tempo, ma non ci sono ancora. Fare i conti con quanta paura ho a fare un evento che ho amato tanto solo 2 mesi fa è stato straziante“.

Nonostante questa rinuncia, la sciatrice avrà comunque la possibilità di unirsi ai suoi compagni di squadra nella combinata: “Mi sentirei fortunata e grata di collaborare con uno dei miei incredibili compagni di squadra Speed, e i nostri coach ci hanno informato che io e Breezy faremo coppia per l’evento”.