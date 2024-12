Mikaela Shiffrin voleva vincere la 100ª gara della sua carriera in Coppa del Mondo, e desiderava farlo a casa sua negli Stati Uniti. Sembrava tutto apparecchiato e invece una pesantissima caduta sul muro ha messo fine al suo desiderio.

Un’incidente spaventoso perché è caduta tra le reti dopo una brutta rotazione con lo sci destro che non si è staccato. C’è stata subito molta preoccupazione. La svedese Hector ha vinto senza festeggiare. L’americana è stata soccorsa e portata via con il toboga. Ha salutato il pubblico, un buon segno senz’altro, ma c’è da capire ora cosa è successo a Killington nel Vermont. Un membro del team americano di sci ha dichiarato: “Mikaela è stata portata via con il toboga e ora è sottoposta a valutazioni. A seguire arriveranno maggiori informazioni, ma è giusto dire che ha chiesto informazioni sui suoi tempi”.

La Shiffrin ha poi pubblicato un video sui propri canali social dalla clinica in cui è ricoverata, aggiornando sulle sue condizioni: “Ho un abrasione e non riesco a muovermi, ma non c’è motivo di preoccuparsi. Mi dispiace molto di aver spaventato tutti. Grazie per il vostro supporto e preoccupazione. Congratulazioni alle vincitrici”.

Quick update. Thank you for your cheers and support. Wishing the best of luck to my teammates tomorrow!! I’ll be cheering from the sidelines on this one.????❤️ pic.twitter.com/5siYwSFxMT

