In attesa che la stagione 2025 di Formula 1 cominci, nel weekend del 16 marzo si torna in pista in Australia, il 4 volte campione del mondo Max Verstappen si è concesso un regalo extra lusso. L’olandese si è infatti comprato un nuovo aereo privato, un Dassault Falcon 8X, pagandolo 48,6 milioni di euro. Il velivolo è già stato avvistato in Giappone, all’aeroporto di Sapporo, con il marchio di fabbrica nero opaco e arancione, lo stesso look del suo aereo precedente, e la sigla PH-UTL in cui si pensa che UTL significhi “Unleash the lion” (tradotto, sguinzaglia il leone) che figura anche sullo yacht Mangusta GranSport 33 da 21 milioni di euro.

Il jet va a prendere il posto del comunque nuovo Dassault Falcon 900EX, un jet valutato tra i 13 e i 16,4 milioni di euro e acquistato nel 2019. Il nuovo velivolo è un modello più grande, in grado di trasportare fino a 16 passeggeri invece che 12. E ha anche un’autonomia maggiore, quasi 6500 miglia nautiche (12.000 km), il che significa che Verstappen potrebbe raggiungere senza scalo Melbourne da Dubai, o percorrere rotte come Pechino-New York o Singapore-Londra.

Un investimento anche ecologico: secondo i produttori consuma il 20-30% in meno di carburante rispetto ad altri jet nella sua categoria, grazie a un design aerodinamico di ultima generazione. La scelta del modello sarà utile anche nei progetti familiari, dato che Verstappen e la fidanzata Kelly Piquet sono in dolce attesa, e il nuovo aereo garantisce ulteriore comfort: la cabina — la più grande per questo produttore — è lunga 13 metri, larga 2,64 e alta 1,8, e personalizzabile per ogni tipo d’esigenza. In più è concepita per ridurre il jet lag, con un’altitudine di cabina mantenuta a circa 1.200 metri anche quando vola oltre quota 12.000.