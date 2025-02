Fabrizio Corona, attacca Jannik Sinner e si schiera dalla parte di Nick Kyrgios, sul caso Clostebol che vede coinvolto l’altoatesino. L’australiano sta continuando a polemizzare sui social lanciando costantemente frecciatine al numero uno al mondo. Il tutto in attesa del verdetto sul ricorso della Wada, al vaglio del Tas di Losanna, le cui udienze a porte chiuse sono state fissate il 16 e il 17 aprile. Adesso anche il creatore di falsissimo.it ha preso posizione contro Sinner.

Ospite del programma svizzero Cliché, l’ex re dei paparazzi riferendosi all’altoatesino ha premesso: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo. Sinner è assolutamente colpevole, dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business è vergognoso“. Secondo Corona, il sistema avrebbe “protetto” Sinner per motivi economici e di opportunità: “Qualsiasi altra persona trovata positiva, prima viene data la notizia ai giornali, si fa un mese di gogna mediatica, poi viene squalificata una o due mesi a seconda del reato che ha fatto. Non è che tu lo trovi positivo, poi trovi il modo per non farlo risultare positivo perché è l’elemento fondamentale del business, o perché il dualismo tra lui e Carlos Alcaraz fa crescere tutti gli introiti del tennis e allora lo fai continuare a giocare”. Non soddisfatto, ha poi aggiunto: “Credo che tutto ciò faccia schifo e che Sinner debba prendersi le sue responsabilità, se è una persona seria com’è, di dire che ha sbagliato e quindi pagherà. Ma hanno già pagato tutti”. Un ‘opinione molto simile a quella di Nick Kyrgios: “Lui è l’unico che ha avuto il coraggio di parlare”, conclude Corona.