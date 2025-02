“È inaccettabile che il ministro del Made in Italy, in un momento così critico per i lavoratori di Dema, abbia scelto di fare come gli struzzi, mettendo la testa sotto la terra e inviando un consulente al tavolo di crisi a cui ho preso parte in rappresentanza del M5s. Questo atteggiamento dimostra una grave mancanza di responsabilità e impegno nei confronti di una situazione che richiede urgentemente la presenza e l’azione diretta del governo”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Caramiello, che ha presentato un’interpellanza alla viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci. “Durante l’incontro – spiega – sono emerse notizie drammatiche riguardo all’acquisizione dell’azienda da parte del gruppo Adler, che prevede la chiusura di tre stabilimenti su quattro, con conseguente perdita di circa 200 posti di lavoro. È fondamentale che il governo non lasci soli i lavoratori e che si attivino tutte le misure necessarie per garantire la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e la continuità produttiva. Non possiamo permettere che la nostra forza lavoro venga sacrificata sull’altare della riduzione dei costi. Inoltre, è doveroso sottolineare come la vecchia gestione imprenditoriale di Dema abbia contribuito a questa macelleria sociale. È ora di chiedere conto a chi ha preso decisioni sbagliate, mettendo a rischio un patrimonio industriale che ha contribuito in modo significativo all’economia del nostro territorio, motivo per cui lotteremo affinché non venga chiuso nemmeno uno stabilimento”.