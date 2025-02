Arrestato nel novembre del 2919 perc Yorgen Fenech hé ritenuto il mandato dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato rilasciato su cauzione a Malta Yorgen Fenech. L’uomo è accusato di aver pagato 150mila euro per eliminare la cronista uccisa con un’autobomba a ottobre del 2017. Malta Today riporta che il presunto mandante dell’omicidio ha lasciato la Corradino Correctional Facility su cauzione ed è andato via a bordo di un van nero senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti che attendevano fuori.

Il figlio della reporter assassinata, Matthew Caruana Galizia, poco prima del rilascio di Fenech ha scritto sui social: “Sono stato appena informato che Yorgen Fenech sarà rilasciato entro un’ora. Il primo ministro ha avuto 5 anni di tempo per riparare il nostro sistema e non ha fatto nulla. Nessuno dovrebbe aspettare così a lungo per un processo. Non ci aspettiamo un trattamento speciale: questo è un problema importante che riguarda tutti”.

Nel corso degli anni aveva presentato diverse richieste di rilascio su cauzione, tutte negate. La sua ultima richiesta, a gennaio, è stata invece accettata: il 24 gennaio, il tribunale ha stabilito una cauzione di 80mila euro per ottenere la libertà provvisoria, con sua zia Moira Fenech a fungere da garante, anche con le sue azioni del Tumas Group (di cui detiene il 15,45% della società).

Il Malta Independent precisa che il tribunale ha ordinato a Fenech di non avvicinarsi a meno di 50 metri dalla costa o dall’aeroporto, di firmare ogni giorno presso la stazione di polizia di St Julian e di rimanere in casa tra le 17 e le 11 del mattino. Gli sarà inoltre assegnato un agente di sorveglianza e dovrà vivere solo all’indirizzo fornito alla Corte (in una precedente udienza, la zia aveva offerto a Fenech una proprietà di fronte alla sua per vivere); un agente di polizia stazionerà fuori dall’abitazione a tutte le ore e il tribunale ha trattenuto anche il passaporto e i documenti d’identità di Fenech. Gli è stato inoltre ordinato di non comunicare o avvicinarsi ai testimoni dell’accusa, tra cui il mediatore Melvin Theuma, graziato, e l’ex capo del personale dell’OPM Keith Schembri.