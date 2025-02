“La presidente del Consiglio quando ci sono problemi che la imbarazzano non c’è. I ministri hanno rimpallato. In questi casi la tattica è sfuggire, giocare a renderlo meno importante”. Così Romano Prodi, ospite a PiazzaPulita su La7, commenta la vicenda Almasri e l’informativa tenuta dai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

“Se Meloni poteva non sapere nulla? Questo è impossibile, avrei licenziato subito i ministri che mi hanno nascosto il problema – prosegue Prodi – Perché Meloni non era in Aula? Lei rispetto ai grandi problemi sfugge, una cosa è fare un twitter, un messaggio, in cui non hai nessuno che obietta, una cosa è discutere. Ma qui c’è proprio il tentativo di emarginare ogni altro potere, soprattutto il Parlamento”.