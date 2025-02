Ovindoli si prepara a un weekend sotto i riflettori. Dopo il caos scatenato a Roccaraso, la tiktoker partenopea Rita De Crescenzo, seguita da 1,7 milioni di follower tra le varie piattaforme social, ha messo gli occhi sulla località sciistica abruzzese. Qualcuno teme un nuovo assalto di pullman carichi di fan. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di prevenire qualsiasi situazione critica con una misura simile a quella con cui Roccaraso era corsa ai ripari.

Dal prossimo fine settimana fino al 2 marzo, potranno accedere a Ovindoli al massimo 35 autobus turistici al giorno, di cui solo 20 autorizzati a raggiungere l’anello della Magnola, la zona degli impianti sciistici. Il provvedimento, firmato dal sindaco Angelo Ciminelli e concordato con il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, punta a evitare i problemi di traffico già registrati nel weekend precedente, complice la scarsità di neve in altre località sciistiche. “Avevamo già in mente di fare l’ordinanza perché già nel weekend scorso abbiamo registrato problemi di circolazione, visto che nelle altre località sciistiche hanno poca neve” ha dichiarato all’Ansa il primo cittadino.

Ma c’è un altro fattore che potrebbe frenare l’ondata di visitatori campani: Ovindoli, a differenza di Roccaraso, è considerata la montagna “romana” per eccellenza, e la distanza da Napoli è di oltre due ore in più. Qui gli habitué capitolini non sembrano intenzionati a cedere il passo a nuovi flussi improvvisi come riporta Il Messaggero. Insomma, per quanto un video virale possa accendere l’entusiasmo dei fan, questa volta potrebbe non bastare a stravolgere gli equilibri di una delle mete sciistiche più frequentate dal pubblico laziale.