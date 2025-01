La Prefettura dell’Aquila prova a mettere un argine all’assalto del comprensorio dell’Alto Sangro, in particolare Roccaraso. Durante un vertice con sindaci e forze dell’ordine, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha stabilito che potranno accedere al massimo cento pullman, con un sistema di filtraggio sulla statale 17, all’altezza di Roccaraso.

La misura si è resa necessaria dopo il disordine dello scorso fine settimana, quando centinaia di bus arrivati dalla Campania hanno paralizzato il traffico e compromesso l’immagine della località sciistica, come segnalato dagli operatori del settore. Tuttavia, i gestori del comprensorio AltoSangroSkipass precisano: “Le recenti discussioni sull’overtourism riguardano solo i visitatori non sciatori, che hanno frequentato il paese, non rispecchiano la realtà del comprensorio. Roccaraso è e rimane meta di prestigio. Il comprensorio vanta 29 impianti e 100km di piste, un orgoglio per l’Abruzzo”.

Nelle prossime ore, i sindaci di Roccaraso, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia, con il supporto dell’Anas, emaneranno ordinanze per ufficializzare il limite dei cento bus. “La soluzione degli accessi a targhe alterne era complicata da gestire. Ora andiamo avanti su questa direzione, misurando gli effetti” spiega il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Rivisondoli ha già adottato una misura più restrittiva, chiudendo il paese ai pullman. “Servono misure drastiche” sottolinea il sindaco Giancarlo Iarussi.

Secondo l’Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà (Ucdl), il provvedimento non è sufficiente. Il presidente Erich Grimaldi propone di introdurre la prenotazione obbligatoria per i bus turistici, una tassa d’ingresso, sanzioni contro il degrado e un sistema di videosorveglianza. Chiede inoltre interventi contro la pubblicizzazione di eventi che favoriscono il sovraffollamento. “Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo non possono essere ostaggio di un turismo irresponsabile”. Nonostante le restrizioni, il fenomeno social non si arresta. L’influencer Rita De Crescenzo, seguita da oltre un milione di persone su TikTok, ha annunciato il suo ritorno a Roccaraso la prossima domenica. “Saremo più del doppio. Di Roccaraso mostro solo il bello. Grazie ai miei contenuti il territorio ha avuto un milione di visualizzazioni” .