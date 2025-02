Jankov Jelkic, calciatore croato di 24 anni, è stato trovato morto nelle acque del porto di Alicante. Lo riferiscono i media spagnoli. Lunedì pomeriggio è stata segnalata la presenza di un cadavere che galleggiava nelle acque antistanti il porto della città spagnola. La salma recuperata è stata identificata, si trattava proprio del calciatore croato la cui scomparsa era stata denunciata sabato. Jakov Jelkic giocava per la squadra Granges-Paccot che milita nella terza divisione del campionato svizzero. Il suo team aveva disputato una partita ad Alicante.

Era scomparso nella notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio, durante una serata trascorsa nella città spagnola. L’ultima volta il ventiquattrenne era stato visto la notte tra venerdì e sabato, non vedendolo rientrare i compagni di squadra avevano dato l’allarme. Da allora si erano susseguiti gli appelli per rintracciarlo, oggi il tragico epilogo della vicenda. La polizia ritiene che la morte del calciatore sia stata la conseguenza di un incidente. È possibile che il giovane fosse ubriaco e sia caduto in acqua, morendo per annegamento. Le indagini proseguono.