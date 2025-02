Il numero 7 del mondo, Daniil Medvedev, si è reso protagonista dell’ennesimo sfogo contro un giudice di sedia durante il primo turno del torneo di Rotterdam contro Stan Wawrinka. A scatenare l’ira del russo è stata una chiamata di time violation nelle fasi finali del primo set, che ha dato il via a una serie di accese proteste, condite da parole tutt’altro che leggere. L’episodio si è verificato sul 6-5 per lo svizzero, dopo che Medvedev aveva sprecato un set point. Al momento del servizio l’arbitro lo ha ammonito per aver impiegato troppo tempo per battere, una decisione che il tennista russo ha giudicato inaccettabile. Durante il cambio campo, il suo sfogo è stato immediato e durissimo: “Perché mi dai un time-violation? Hai qualche problema? La raccattapalle non mi ha passato la palla. Capisci? Apri gli occhi”.

E non è finita lì. Medvedev ha rincarato la dose, facendo riferimento a episodi passati: “Tu non hai gli occhi amico. Sei pessimo. Mi ricordo anche con Karen Khachanov, e mi ricordo che non hai occhi. Hai un problema. Voi ragazzi siete una vera schifezza in ogni partita”. Lamentandosi di come la decisione arbitrale avesse compromesso la sua tranquillità in campo, ha poi aggiunto: “Ero calmo, ma tu stai cercando guai amico. Hai dei problemi profondi: non ti ho parlato, non ho detto niente e poi ti comporti così. Apri gli occhi, apri il cervello. So che sei solo lì, ma pensa un po’ di più”.

L’arbitro, impassibile, ha lasciato passare la sfuriata senza reagire. Alla fine, nonostante l’episodio e la sconfitta nel primo set, Medvedev è riuscito a ribaltare la partita e imporsi in tre set. Tuttavia, il rischio di una nuova sanzione resta concreto. Dopo la recente stangata da 75mila euro agli Australian Open, dove si era distinto per intemperanze e persino la rottura della telecamera a rete, il russo potrebbe nuovamente finire nel mirino dell’ATP.