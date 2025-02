Maratona di interventi delle opposizioni in Aula alla Camera sul caso Almasri. Dal movimento 5 stelle con Giuseppe Conte ad Avs con Nicola Fratoianni, fino ad esponenti di Pd, Italia Viva, Misto e Azione: tutti hanno chiesto a Giorgia Meloni di intervenire in Parlamento per spiegare quanto accaduto con il generale libico, rimpatriato con un volo di Stato. A Montecitorio le opposizioni hanno preso la parola uno dopo l’altro mente in Aula era atteso il decreto Cultura, di fatto rallentando i lavori dell’Aula, dichiarando che domani, dopo la conferenza dei capigruppo, “non riprenderemo i lavori senza una risposta” su una possibile informativa.