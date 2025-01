Un altro episodio di razzismo denunciato sui campi da calcio italiani. Nella partita tra Real Padova e San Giorgio in Bosco, valida per il campionato provinciale Juniores al campo cittadino Vlacovich, un terzino dei padroni di casa appena 18enne ha chiesto al suo allenatore di essere sostituito, in lacrime, verso la metà del secondo tempo. Il motivo? Il giovane non ce la faceva più a ignorare gli insulti razzisti che provenivano dalla panchina avversaria e che lo definivano come “scimmia” solo per il colore della sua pelle.

Lascia perplessi il fatto che il match sia terminato senza che l’arbitro sentisse alcun tipo d’insulto. Ma non è finita qui. Verso sera, sul sito web Tuttocampo.it (utilizzato per caricare risultati e commenti delle partite) un sostenitore del San Giorgio in Bosco ha scritto: “Al Real Padova giocano più scimmie che persone, in campo sembrava di stare in una giungla“. Il commento è stato eliminato poco dopo, ma l’allenatore del Real Padova ha fatto in tempo a leggere il disgustoso messaggio. Così, l’ha salvato sul proprio cellulare come prova inconfutabile e ha scelto di prendere in mano la situazione. Adesso, la società sportiva sta infatti valutando gli estremi per denunciare l’utente che ha pubblicato il commento con tanto di nome e cognome.

Nel frattempo è arrivato anche il comunicato della squadra ospite: gli avversari infatti hanno negato di aver pronunciato insulti razzisti in campo. “A.S.D. San Giorgio in Bosco prende le distanze da quanto riportato da alcuni organi di stampa locale in merito a presunti episodi di razzismo occorsi durante la partita disputata sabato scorso con il Real Padova, nell’ambito del campionato provinciale juniores”, si legge in una nota sul sito del club. Il comunicato aggiunge: “Le frasi incriminate non sono state rilevate dal direttore di gara e risultano fermamente smentite dai propri tesserati“. Secondo l’A.S.D. San Giorgio in Bosco, quindi, la parola “scimmia” non sarebbe mai stata pronunciata in campo.

Il club allo stesso tempo condanna il commento postato sul web: “Con altrettanta fermezza, la società si dissocia dal commento apparso sul sito internet Tuttocampo.it, per il quale si riserva di verificare l’identità del soggetto responsabile e di adottare adeguati provvedimenti al fine di sanzionare tale inaccettabile condotta. A.S.D. San Giorgio in Bosco, da sempre convinta sostenitrice dei valori di etica, rispetto e fair-play, annovera giocatori di diverse etnie, culture e religioni e continuerà a restare in prima linea nella lotta contro ogni forma di razzismo o violenza, dentro e fuori dai campi di gioco”, conclude il comunicato.