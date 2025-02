Scontro acceso a Coffee break (La7) tra il capogruppo alla Camera del M5s, Riccardo Ricciardi, e il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, sul caso Almasri. Dopo un”appassionata arringa difensiva di Filini a favore di Giorgia Meloni, Ricciardi gli chiede a bruciapelo: “È vero che un boia stupratore di bambini e trafficante di migranti, peraltro l’unico che è stato preso dalla Meloni che doveva inseguire i trafficanti ‘in tutto il globo terracqueo’, lo abbiamo rimandato a casa sua con un volo di Stato a spese nostre? Voglio una risposta secca: sì o no”.

Filini tergiversa e si accinge a fare una premessa, ma Ricciardi lo stoppa chiedendogli di rispondere sì o no. Esplode la polemica e il meloniano protesta: “Se vuoi la risposta, me la fai dire, altrimenti i quiz fatteli da solo”. “Ho capito, non vuoi rispondermi”, commenta Ricciardi che gli rivolge un’altra domanda su Nordio (“È vero che il ministro Piantedosi in Senato, la scorsa settimana, ha detto che è stato informato il dipartimento di Giustizia rispetto a questa vicenda? E allora perché la presidente del Consiglio ha detto che il ministro della Giustizia non ne sapeva nulla?”).

Lo scontro si ripete quando Ricciardi, nello smontare la propaganda meloniana sull’immigrazione e sugli accordi con la Libia, ricorda l’impennata di numero di migranti sbarcati nel gennaio del 2025, circa il 135% in più rispetto allo stesso mese nel 2024: dagli ultimi dati del Viminale, infatti, risulta che nel mese appena trascorso sono sbarcati in Italia 3.312 migranti, a fronte dei 1.420 sbarcati nel gennaio dello scorso anno. Filini ribatte: “Capisco che l’opposizione debba fare il proprio mestiere, poi nel caso dei 5 Stelle si cerca di risalire nei sondaggi con risultati piuttosto scarsi, perché sono state dette delle nefandezze“.

“Il dramma è che il governo non fa il suo mestiere”, replica il deputato del M5s che incalza il parlamentare di Fdi chiedendogli di smentire il dato sull’aumento degli sbarchi a gennaio 2025.

“Si nega la realtà”, accusa Filini.

“Ma qual è la bugia che avrei detto? Me la smentisci per favore?”, chiede Ricciardi.

“La bugia è che non è vero che non sono calati i migranti”, risponde Filini.

“Ma è vero che a gennaio del 2025 c’è stato un aumento di sbarchi?”, rilancia il pentastellato.

“Prendi una finestra temporale ristretta”, ribatte il deputato di Fdi.

“E qual è la bugia?”, ripete Ricciardi.

“No, non è che è una bugia – risponde Filini – La bugia è dire che non sono calati i migranti. Da quando si è insediato questo governo sono calati gli sbarchi”.

“Vai a vedere i dati del governo Draghi e del governo Conte“, commenta Ricciardi.

“Lasciamo stare il governo Conte – replica Filini – Al posto tuo mi vergognerei di averne fatto parte“.

Ricciardi continua a incalzare Filini sui numeri, ma il meloniano non dà alcun dato e accusa l’opposizione di dire bugie. Alla fine il parlamentare del M5s chiosa sorridendo: “I telespettatori tanto hanno capito tutto, tanto poi vanno su Google e guardano i veri dati”.