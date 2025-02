È il viceministro degli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli a rompere il velo di ipocrisia sull’intera vicenda sul caso Almasri, “È come se uno arresta Putin o arresta il capo di Stato maggiore della Russia, è una cosa che ha degli effetti – ha detto entrando alla direzione di FdI – È evidente che quando una personalità di rilievo del governo, internazionalmente riconosciuto, viene arrestata con un’accusa così grave, questo crea sicuramente una destabilizzazione in quel Paese (la Libia, ndr), che è già fragile”. Ma non era meglio porre il segreto di stato sull’intera vicenda, invece di fornire mille diverse versioni? “No, perché il governo ha fatto bene come ha fatto” è l’opinione invece di Fabio Rampelli. Mentre se ci sono state valutazioni politiche su Almasri “va chiesto al ministro Nordio” afferma il capogruppo dei Deputati di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.