L’assenza di Jannik Sinner alla cerimonia al Quirinale per celebrare i successi del tennis italiano aveva già sollevato diverse polemiche. Spazzate via però dalle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma anche dallo show al Colle di Matteo Berrettini e dalla sua battuta rivolta proprio a Sinner. Ora invece a criticare il comportamento di Sinner è una collega sportiva, la campionessa di sci Sofia Goggia: “L’invito è un motivo di orgoglio immenso e, per come vivo io, non è nemmeno lontanamente concepibile pensare a un rifiuto“, la bordata della 32enne bergamasca consegnata a un’intervista a Repubblica.

Sinner ha deciso di non andare al Quirinale ufficialmente per un “affaticamento sportivo” diagnosticato dai medici: solo tre giorni prima aveva vinto gli Australian Open a Melbourne, il suo terzo Slam in carriera. Il numero 1 al mondo è uscito provato dalle due settimane australiane (ha avuto anche un malore durante il match contro Rune, quando era stato anche un passo dal non scendere in campo) e gli oneri di un vincitore Slam hanno previsto un tour de force di foto e interviste, prima del rientro in Europa con un volo lungo 24 ore (con scalo) solo nella notte tra lunedì e martedì.

Secondo Goggia, però, queste giustificazioni non sono abbastanza per declinare l’invito al Quirinale come ha fatto Sinner: “Assolutamente no. Io sarei andata perché il presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato. Ho un rispetto massimo verso le istituzioni, di cui tra l’altro faccio parte nella Guardia di Finanza“, il pensiero della sciatrice. Che, paradossalmente, in un’altra intervista pubblicata oggi dal Corriere dello Sport, ha invece elogiato Sinner per le sue qualità sugli sci: “Lui è pazzesco. Va una volta a sciare e tiene le ginocchia parallele, un dettaglio tecnico col quale io lavoro col mio allenatore: sotto le sue ci passa un treno, sotto le mie no, visto che le ho a ics“. Goggia insomma ama parlare del talento altoatesino, che invece forse avrebbe preferito un po’ di silenzio.