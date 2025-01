Jannik Sinner ha dimostrato di saper superare qualsiasi tipo di ostacolo. Il match contro Holger Rune è stato l’esempio perfetto. L’altoatesino ha battuto il danese per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 compiendo un passo importante verso la conferma del titolo all’Australian Open. L’italiano è stato capace di gestire l’esuberanza di Rune e soprattutto di superare un malessere che si è manifestato in maniera lampante nella seconda metà del secondo set.

Un momento molto complicato per il numero uno al mondo, costretto prima a cedere il secondo parziale e poi ottimo nel affrontare una serie di palle break all’inizio del terzo, mettendo a segno su una di queste un punto fenomenale. Alla fine, la testa di Sinner ha fatto la differenza, mentre Rune pur disputando un bel match è apparso ancora incapace di approfittare e gestire i momenti clou. Nell’intervista post gara di Jim Courier, Sinner non ha rivelato le cause del malore che l’ha colpito: “È stata una partita difficile, ma sapevo che Holger aveva giocato tante partite lunghe. L’obiettivo era rimanere lì, servire bene e sfruttare la chance in risposta. Devo ringraziare il pubblico, è stato fondamentale e il 90% di questa vittoria è merito loro“. A domanda mirata di Courier sul problema fisico, il numero uno del ranking ha aggiunto: “È stata una mattinata strana, non mi sono neanche riscaldato. Sapevo che sarebbe stato un match complicato, ma ho giocato bene, servito benissimo e fatto vedere tanti colpi di qualità. Questo mi ha dato fiducia. Quando sono rientrato nello spogliatoio, il medico mi ha dato un grande supporto e questo certifica quanto sia eccellente l’organizzazione di questo torneo“.