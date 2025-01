C’è un ipotetico responsabile per l'”incidente” avvenuto tra Svezia e Lettonia domenica 26 gennaio, quando un cavo sottomarino è stato danneggiato. La nave norvegese Silver Dania, il cui equipaggio è composto interamente da cittadini russi, è stata fermata dalla guardia costiera norvegese su richiesta della Lettonia.

“In base a una richiesta legale delle autorità lettoni, il dipartimento di polizia della contea di Tromsø ha fermato la nave Silver Dania, immatricolata in Norvegia”, si legge nel comunicato rilasciato dalla polizia norvegese e citato dalla Tass. “La nave naviga tra San Pietroburgo e Murmansk – scrive ancora la polizia – L’intero equipaggio a bordo è composto da russi. Si sospetta che la nave sia stata coinvolta in gravi danni a un cavo in fibra ottica nel Mar Baltico tra Lettonia e Svezia”.

Il danno al cavo dati, che va da Ventspils, in Lettonia, a Gotland, è stato rilevato domenica e l’incidente è stato reso pubblico dal primo ministro svedese, Ulf Kristersson. Dopo il danneggiamento i procuratori svedesi avevano aperto un’indagine preliminare per sospetto sabotaggio e hanno ordinato la detenzione di una nave sospettata di aver danneggiato il cavo, la Vezhen, battente bandiera maltese. L’armatore bulgaro della nave ha dichiarato che è possibile che la Vezhen abbia accidentalmente causato la rottura di un cavo, ma ha respinto ogni ipotesi di sabotaggio o di qualsiasi altra azione deliberata da parte dell’equipaggio.