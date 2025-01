Nuovo “incidente” nel Mar Baltico. Il primo ministro svedese ha dichiarato che almeno un cavo sottomarino che collega Svezia e Lettonia è stato danneggiato. Si tratta di un “cavo dati” di “proprietà di un entità lettone”, ha fatto sapere Ulf Kristersson su X, sottolineando di essere stato “in stretto contatto con il primo ministro lettone, Evika Silina, per tutto il giorno” e che insieme, Svezia e Lettonia, “contribuiranno allo sforzo di investigare sul sospetto incidente”.

Anche la premier lettone ha pubblicato un post in cui specifica che i danni sono stati riscontrati nella “sezione del cavo che si trova nella zona economica esclusiva della Svezia. Stiamo lavorando con i nostri alleati svedesi e della Nato per indagare l’incidente, pattugliando l’area e controllando imbarcazioni nella zona“. Le autorità, ha fatto sapere, “hanno intensificato lo scambio di informazioni ed avviato un’indagine”.

Sull’incidente è intervenuta anche Ursula von der Leyen che ha espresso via social “piena solidarietà” ai paesi coinvolti. “La resilienza e la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche sono una priorità assoluta. La Commissione è impegnata a migliorare il rilevamento, la prevenzione e la riparazione con i partner globali”, ha detto la presidente della Commissione europea.

L’incidente sembrerebbe rientrare in quello che è un conflitto di bassa intensità che va avanti ormai da mesi, tanto che a gennaio la Nato ha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine, sempre più spesso vittime di “incidenti”. Solo a dicembre sono stati danneggiati quattro cavi di telecomunicazione, tre tra Finlandia ed Estonia e uno tra Finlandia e Germania. Ad essere coinvolti sono, in genere, cavi per le telecomunicazioni o per l’elettricità. Le autorità già a dicembre avevano aperto un’indagine con “alta priorità” senza escludere l’ipotesi di azioni di sabotaggio.