Giorgia Meloni torna dall’Arabia Saudita, dopo un bilaterale con Bin Salman sotto la tenda nel deserto, con “accordi per 10 miliardi di dollari”. Eppure l’apprezzamento di Meloni per lo stato arabo non è stato sempre lo stesso, anzi. Nel 2016 in una manifestazione di piazza attaccava l’allora premier Matteo Renzi, sconsigliando anche rapporti commerciali: “Quando si va in Arabia Saudita bisogna ricordarsi che lì le donne non hanno diritti, che è prevista la pena di morte per adulterio, e che quando tutto si fa guardando agli accordi commerciali o agli orologi di lusso che puoi portare a casa, forse ti devi vergognare quando dici che stai difendendo alcuni diritti”. “Noi dal mondo islamico non vogliamo regali, non vogliamo orologi ma solo rispetto e sicurezza per le nostre donne”, continuava.

Un discorso simile a quello fatto nel 2019 per la Supercoppa che si giocava in Arabia Saudita, in cui Meloni non riteneva il paese idoneo per la partita: “In una nazione in cui vige la shari’a le donne potranno assistere solo se accompagnate da un uomo, ma che schifo è? Noi non abbiamo attraversato secoli di civiltà per poi ritrovarci così. A meno che non abbiamo deciso di vendere la nostra civiltà ai soldi dei sauditi, pretendiamo che la Federcalcio porti la partita in una nazione in cui le donne non vengono discriminate”