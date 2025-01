Una grossa frana si è abbattuta su via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio a Genova, dove è crollato un muro di contenimento . È successo questa mattina poco dopo le sette. I Vigili del Fuoco stanno scavando tra le macerie del muro crollato per escludere la presenza di persone. Sul posto è stato inviato un escavatore per facilitare le operazioni. Sono in arrivo dal Piemonte le unità cinofile. Il movimento franoso ha colpito alcune auto e un tubo, provocando una perdita di gas. Le forti piogge che si stanno abbattendo su Liguria e Toscana stanno provocando numerose frane e allagamenti: disagi in mattinata anche a Firenze.

La situazione in Liguria

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria ha portato anche a una frana sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure, poco dopo le 5 del mattino, abbattendo un traliccio e travolgendo un’auto in transito. Il conducente, ferito, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova. Il tratto interessato è stato chiuso da Anas, che ha suggerito come percorso alternativo l’autostrada A7. Le condizioni meteorologiche, con allerta rossa nella zona del Tigullio e allerta arancione su Genova, hanno provocato esondazioni e smottamenti tutta la notte. A Chiavari, il fiume Entella è esondato parzialmente nella notte, ma il livello delle acque è rientrato, pur rimanendo alta l’allerta. A Riva Trigoso, la mareggiata ostacola il deflusso delle acque dei torrenti Entella e Petronio. In Valfontanabuona, una frana ha costretto allo sfollamento di quattro famiglie a Orero, che potranno tornare nelle loro abitazioni con la stabilizzazione del terreno. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di Genova e Rapallo sono stati effettuati durante la notte per smottamenti, alberi caduti e danni provocati dal forte vento. L’allerta rossa sul Tigullio terminerà alle 14, mentre l’allerta arancione su Genova è già stata declassata.

La situazione in Toscana

Forte ondata di maltempo in Toscana, dove è stata diramata l’allerta arancione per le zone settentrionali. A Mulazzo (Massa Carrara), fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore. A Firenze in mattinata la grande quantità di pioggia ha provocato allagamenti e mandato il traffico in tilt. In zona Porta Romana l’acqua è fuoriuscita dai tombini, ma ci sono strade invase dall’acqua anche in altre zone della città.