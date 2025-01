Alcune decine di attivisti si sono ritrovate davanti allo storico spazio occupato del Leoncavallo, in via Watteau 7 a Milano, in occasione dell’ennesima giornata di possibile sfratto. “Se non si mettono a terra soluzioni alternative, l’unica è presidiare questo spazio e farlo vivere, come nei trent’anni precedenti. Quando una soluzione alternativa verrà trovata, ci aspettiamo che il Comune la formalizzi. L’avvocatura dello Stato ha già inviato una lettera all’Associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo, che intende rivalersi”, ha spiegato Daniele Farina, esponente di Sinistra Italiana e dello spazio autogestito. Il presidio è stato accompagnato da un dj set e da un mercato agricolo.