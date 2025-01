Un incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare, situata a circa 20 chilometri al largo della costa tra Termoli e Vasto. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 14 dalla società Energean che gestisce l’impianto. Le fiamme, accompagnate da una densa colonna di fumo visibile anche dalla costa, hanno portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza. Circa dieci lavoratori presenti sull’impianto sono stati evacuati in sicurezza, e al momento non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con l’obiettivo di contenere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Inoltre, tutto il personale operativo sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare è stato messo in sicurezza e attualmente si trova a bordo di un battello posizionato a distanza di sicurezza dall’impianto. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, sotto la guida del comandante Giuseppe Panico, insieme alle motovedette e alle squadre dei Vigili del Fuoco, dotate di attrezzature specializzate per affrontare emergenze in mare. Il comandante Panico ha dichiarato: “Non ci sono rischi per la sicurezza delle persone, ma sarà necessario qualche ora per tracciare un bilancio più completo”.

La piattaforma Rospo Mare, operativa dal 1982, è uno degli impianti offshore più rilevanti dell’Adriatico. Con una produzione giornaliera di circa 2.500 barili di greggio, l’impianto è composto da tre strutture principali (RSMA, RSMB e RSMC), collegate tramite condotte sottomarine. Il petrolio estratto viene trasferito alla nave galleggiante di stoccaggio Alba Marina per il trattamento finale. L’impianto è già stato al centro di episodi critici come uno sversamento di petrolio del 2013, fortunamente contenuto. Studi recenti condotti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale hanno confermato l’assenza di contaminazioni significative nelle acque circostanti.

immagine generica d’archivio