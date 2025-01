Danilo Gallinari non molla. Dopo essere rimasto svincolato al termine della sua ultima avventura in Nba con i Milwaukee Bucks, il 36enne italiano ha annunciato pubblicamente di aver trovato una nuova squadra: i portoricani dei Vaqueros di Bayamón. A darne l’ufficialità è stato lo stesso Gallo con un tweet ufficiale sul proprio account X in cui non ha nascosto tutta la sua emozione per poter finalmente tornare a calpestare il parquet di un palazzetto. Una scelta per certi versi clamorosa, ma necessaria per Gallinari, che deve tornare a giocare il prima possibile.

“È con grande piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vasqueros – ha scritto il cestista – Sono grato di poter fare ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo (ex giocatore, comproprietario del club,), per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA. Torno in campo con l’emozione di un nuovo inizio, ma anche con la speranza di un grande finale in ‘azzurro’, pronto a indossare la maglia della Nazionale per un’ultima grande avventura europea”. Infatti, da fine agosto a metà settembre 2025 si disputerà l’Europeo 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. E Gallinari farà di tutto per essere presente a un appuntamento che potrebbe essere considerato come il suo ‘canto del cigno’. O meglio, del Gallo.