Danilo Gallinari, uno dei migliori giocatori di basket italiano, è ancora in attesa della chiamata di una squadra NBA dopo aver cambiato ben 4 team nell’anno passato (Washington, Boston, Detroit, Milwaukee): “Quando il mio agente vede la chance di un provino, mi avvisa. Per ora il telefono tace, ho fatto dei work out solo in estate”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

“Non mi aspettavo di sicuro di ritrovarmi in questa situazione, ma sono tranquillo. Purtroppo sono cambiate le normative del salary cap e quelle che regolano la tassazione, oltre che i rapporti tra giocatori, associazione Nba, Cba: alcuni veterani, come me, sono penalizzati. Ciascun club ha tempi diversi, il mercato è sempre aperto e devo stare pronto”, ha ammesso il giocatore italiano. “Intanto mi alleno, anche pensando alla prospettiva del ritorno in Nazionale. Il mio contratto è definito, chi mi prende sa quello che spende. Tuttavia non mi andrà di valutare una squadra scalcinata. Firmare a tutti i costi? Anche no”.

Sulla possibilità di un ritorno in Europa, Gallinari ha precisato che si tratta di una soluzione poco praticabile al momento per questioni familiari: “Non è facile gestire la ‘tribù’ (insieme alla moglie Eleonora ha due figli piccoli, Anastasia e Rodolfo), questo è uno dei motivi per i quali non sto tanto considerando il ritorno in Europa: i progetti mi portano a stare qua a Miami”.

Il Gallo attenderà ancora, ma se questa non dovesse rivelarsi una scelta redditizia potrebbe considerare opportuno avviare quella carriera da manager della quale ha già parlato in passato: “Però diventerebbe difficoltoso pensare alla Nazionale. D’altra parte è un momento che si paleserà, più prima che poi”.