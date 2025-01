Un fantoccio raffigurante Elon Musk – numero uno di Tesla e X – è stato appeso a testa in giù in piazzale Loreto, a Milano. A rivendicare il gesto sono gli attivisti del collettivo Cambiare Rotta, che hanno pubblicato uno scatto accompagnato dalla scritta: “C’è sempre posto a piazzale Loreto Elon…”. Chiaro il riferimento al luogo in cui venne esposto il corpo di Benito Mussolini dopo la sua uccisione.

Il blitz arriva dopo in seguito al presunto saluto romano che Musk avrebbe fatto lunedì durante il suo intervento all’insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump. Prima esaltato su X dal suo portavoce italiano Andrea Stroppa (“L’impero romano è tornato a iniziare dal saluto romano”), il gesto è stato poi derubricato dallo stesso come un effetto dell’autismo di Musk: “Odia gli estremismi”, ha sostenuto Stroppa. E lo stesso Musk ha parlato di “sporchi trucchi”.

Il pupazzo, composto da una tuta bianca riempita da fogli di giornale accartocciati e frammenti di spazzatura e una maschera di cartoncino raffigurante un Musk sorridente, è stato posizionato accanto alla targa di marmo della piazza, sulla quale sono stati attaccati diversi adesivi di Cambiare Rotta e centri sociali.