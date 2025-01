Come sta Jannik Sinner? La domanda rimbalza tra Italia e Australia, dove il numero 1 al mondo è atteso ai quarti di finale degli Australian Open 2025 contro il campione di casa, Alex De Minaur. Mani tremanti, l’asciugamano sul volto, il saturimetro applicato dal fisioterapista intervenuto in campo: che cosa abbia avuto Sinner durante il match contro Holger Rune non è ancora noto. Lo stesso altoatesino al termine della partita, vinta in 4 set, è rimasto abbastanza vago: “Qualche problema c’è ma lo sto affrontando”, ha detto in conferenza stampa. Ha negato di aver avuto un infortunio fisico ma per il resto non ha fornito spiegazioni: “Capita di non essere al top, non voglio scendere nei dettagli”.

Le reali condizioni di Sinner resta dunque un mistero. O meglio, la situazione la conoscono solamente i membri del suo team. Il responsabile sanitario della Federtennis italiana, Emilio Sodano, ha ipotizzato che il numero 1 al mondo possa aver avuto “una reazione psicologica di fronte a un malore inatteso, una reazione di ansia, uno spavento”. Ma sono solo ipotesi. Di certo, l’aspetto positivo è che dopo il medical time out – contestato da Rune – Sinner si è ripreso e poi ha vinto il match.

Come sta Sinner oggi

La certezza di oggi è che Sinner si è allenato. Ha saggiato le sue condizioni sul campo di allenamento 8 del National Tennis Center di Melbourne. È rimasto al coperto, al riparo dal sole cocente dell’Australia ma anche da occhi indiscreti. L’allenamento infatti è rimasto top–secret: un modo per non far trapelare nulla, una consuetudine prima di un match così delicato come quello contro De Minaur. Erano ovviamente presenti sia i due coach, Cahill e Vagnozzi, sia il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio. Insomma, Sinner sembra aver vissuto una giornata di routine, senza particolare stranezze. Sembra un indizio positivo circa le sue condizioni. Senza dimenticare che contro De Minuar giocherà alle 9.30 di mattina italiane, ovvero quando a Melbourne saranno già le 19.30 di sera e l’aria si sarà rinfrescata.