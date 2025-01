Jannik Sinner ha sconfitto Holger Rune, eliminandolo dagli Australian Open 2025. La testa dell’altoatesino ha fatto la differenza, mentre il danese (pur disputando una buona gara) ha mostrato di non sapere ancora gestire i momenti clou dei match. L’incontro è stato però caratterizzato da alcune interruzioni: un toilet break, 2 Medical Time Out (uno per parte) e la rottura della rete. Nella conferenza stampa post gara, Rune si è voluto soffermare proprio sull’Mto chiesto dal numero uno al mondo per parlare con il suo staff medico che, a detta sua, è stata fin troppo lungo.

“Oggi è stata una giornata davvero calda anche se magari non c’è stato il sole per un po’ di tempo. È stato molto umido e si avvertiva, è giusto che lui si sia fatto controllare, ma penso che ci sia voluto più tempo di quanto mi aspettassi. – ha sottolineato il danese – È stato intorno ai 10 minuti, forse anche di più, ed è stato un po’ brutale nel mezzo del set. In quel momento avevo un bello slancio. Lo hanno controllato in campo e poi il giudice di sedia ha detto che necessitava di un altro controllo per assicurarsi che fosse tutto a posto. Poi è tornato benissimo, quindi non so cosa gli abbiano fatto“. Rune ha poi ribadito delle difficili condizioni climatiche in cui si è giocato l’incontro, raccontando anche del momento in cui ha visto Sinner più in difficoltà: “Nel primo set lui ha giocato molto bene, è stato migliore di me, ma nel secondo ero io il migliore. Nel terzo, finché non ha chiesto il medical time-out, è stata davvero una battaglia, c’erano scambi lunghi. È stata davvero davvero dura. Stavo quasi morendo, è stata una lotta e potevo vedere che anche lui stava faticando. Come ho detto oggi è stato caldo e umido. Soprattutto stando 10/12 minuti lì fuori per lo stop seduto in panchina stavo cuocendo, è stata dura. Dovevo solo muovermi un po’ e dovrò essere più intelligente la prossima volta oppure aspettare fuori dal campo. Comunque sì, è stato un break troppo lungo“.

Anche Rune però ha chiesto un Mto per un problema al ginocchio e secondo lui “giocare tutti i match per più di tre ore non è certo l’ideale. Penso che ciò che mi posso portare via da questo torneo è il tentativo di raggiungere il livello a cui ho giocato il secondo set oggi anche più presto nel torneo. Così non dovrò giocare per tre ore o più per tutti i match e rendere il tutto un po’ più facile per me. – ha dichiarato il danese prima di riflettere sulla propri condizione fisica paragonata a quella dell’altoatesino – Jannik, anche se non so i tempi esatti di gioco, credo che abbia giocato meno di me in questi otto giorni. Penso che lui fosse più fresco e questo ha fatto la differenza perché lui ha giocato ad un livello alto e io avevo bisogno dell’aiuto delle mie gambe. Ho avuto un problema al ginocchio lo scorso anno, per cui fermarmi e ripartire in mezzo al set è stato difficile. Poi ho fatto un buon trattamento e sono stato bene”.