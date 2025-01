L’Australian Open 2025 entra nel vivo. Mercoledì 22 gennaio spetta a Jannik Sinner che affronterà Alex de Minaur alla Rod Laver Arena, e a Lorenzo Sonego contro Ben Shelton sullo stesso campo, portare avanti l’Italia del tennis maschile a Melbourne. Lo scorso turno, l’australiano ha battuto nettamente in 3 set l’americano Alex Michelsen. Il classe 2002 ha eliminato invece il francese Monfils (ritiratosi al quarto set), dimostrando di essere un avversario ostico per chiunque nonostante la giovane età. Tutta Italia sogna qualcosa che sarebbe straordinario: un derby a complete tinte azzurre in semifinale.

Sonego-Shelton e Sinner-de Minaur

Ad aprire la giornata per il tennis italiano sarà Lorenzo Sonego che sfiderà Ben Shelton. L’americano è un avversario temibile: il ragazzo di Atlanta ha già fatto fuori Lorenzo Musetti al terzo turno, poi ha messo a dura prova il francese Monfils che è stato costretto a ritirarsi negli ottavi di finale del torneo. D’altra parte, l’azzurro va detto che sta giocando il miglior Grande Slam della sua carriera e non sembra intenzionato a fermarsi. Anche il torinese ha fatto vittime illustri: il veterano Wawrinka al primo turno, poi ha spento l’hype che girava attorno al prodigio Joao Fonseca eliminandolo in 5 set e alla fine ha mandato a casa sia Marozsan che l’altro baby fenomeno Tien. L’ottimo momento di forma dell’italiano può quindi far ben sperare in vista della sfida al giovane americano, anche se si preannuncia un match molto combattuto. Ci sono 2 precedenti tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. L’americano si è aggiudicato il primo, disputato su cemento outdoor, a Indian Wells nel 2022. L’azzurro aveva avuto modo di rifarsi al Roland Garros nel 2023, sulla terra battuta.

Qualche ora dopo Sonego, toccherà a Jannik Sinner scendere in campo alla Rod Laver Arena per sfidare Alex de Minaur. Agli ottavi di finale, il numero uno al mondo è andato oltre le difficoltà a livello fisico, riuscendo a eliminare Holger Rune in 4 set, il primo grande vero ostacolo trovato sul suo cammino in questo Australian Open. Quello tra l’italiano e l’australiano sarà il loro decimo incontro: il classe 2001 è stato capace di vincere tutti i precedenti scontri diretti, concedendo un solo set al rivale a Sofia nel 2020. L’ultima sfida tra i due fu alle scorse Atp Finals di Torino. Sinner parte sicuramente favorito, ma l’incognita più grande restano le sue condizioni fisiche a maggior ragione dopo il malore accusato in campo contro Rune.

Quando giocano Sonego e Sinner

Lorenzo Sonego contro Ben Shelton – Rod Laver Arena, sessione serale – non prima delle ore 4:30

Jannik Sinner contro Alex de Minaur – Rod Laver Arena, sessione notturna – dalle ore 9:30

Dove vedere in tv e streaming gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.