“Qualcosina c’è, sto combattendo. Non ne voglio troppo parlare, non voglio entrare nei dettagli”. Jannik Sinner ha eliminato Holger Rune agli ottavi dell’Australian Open 2025, match in cui l’altoatesino ha accusato un malore che l’ha costretto a chiamare un Mediacal Time Out ritenuto dal danese eccessivamente lungo. Mani tremanti, l’asciugamano sul volto, il saturimetro applicato dal fisioterapista intervenuto in campo. Le sue condizioni hanno fatto preoccupare non poco il pubblico presente e gli appassionati che stavano guardando il match davanti alla tv. In conferenza stampa, il numero uno al mondo ha dato qualche vaga spiegazione sull’accaduto.

“Mi sono svegliato male anche se ho dormito senza problemi. Può succedere.” – ha detto Sinner per poi ammettere di aver cambiato la sua routine – Ho fatto cose che non ho mai fatto. Sono arrivato per ultimo al circolo perché mi aspettavo una partita dura e non ho fatto il riscaldamento. Sapevo che avrei dovuto giocare contro un avversario duro e anche un po’ contro di me”. In uno dei momenti chiave del match, è sembrato che l’italiano stesse zoppicando ma il campione in carica del torneo ha dichiarato: “Non ho avuto alcun infortunio. Quando non mi sento bene, tendo a camminare un po’ sulla sinistra. Ieri ha fatto caldo, oggi ha fatto caldo. Capita di non essere al top, non voglio scendere nei dettagli”. Dopo il Mto, Sinner è parso in ripresa: “Anche la rottura del nastro mi ha aiutato tanto per rientrare negli spogliatoi e recuperare energie. Ho imparato tanto da situazioni di difficoltà, come quella vissuta a Wimbledon contro Daniil Medvedev. Anche se lì era diverso”, ha detto ripensando alla sconfitta contro il russo nel torneo londinese dello scorso anno: anche in quel caso, problemi fisici e una condizioni non ottimale.