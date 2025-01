Termina al terzo turno l’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2025. Era la prima volta per l’italiano a Melbourne che è stato battuto in 4 set (6-3, 3-6, 6-4, 7-6) da Ben Shelton, numero 20 al mondo. Una gara molto equilibrata giocata sul filo del rasoio, ma alla fine l’americano è riuscito a staccare il pass per il turno successivo del torneo facendo fuori Musetti che comunque non ha mollato fino all’ultimo. Decisivo il tie-break in cui Shelton è riuscito a prevalere. Gara meno spettacolare del previsto, ma l’americano nei momenti chiave del match è stato più preciso. Negli ottavi di finale affronterà il francese Monfils.

Dopo quasi 3 ore di partita, il percorso dell’italiano giunge al capolinea. Un passaggio a vuoto tra la fine del terzo e l’inizio del quarto set per l’azzurro gli sono stati fatali. Musetti saluta Melbourne comunque con il primo terzo turno raggiunto agli Australian Open. Se nella gara contro il canadese Denis Shapovalov l’italiano ha mostrato di avere nervi saldi, non facendosi cogliere dall’ansia dei momenti più complicati dell’incontro, questa volta ha pagato qualche errore di troppo. E questo ha fatto la differenza. A condannare l’azzurro è stato anche un rendimento troppo basso al servizio, con una percentuale di prime palle messe in campo inferiore al 60%.