Ieri pomeriggio qualcuno ha forzato l’ingresso di una centralina elettrica dei treni alla stazione di Roma Aurelia e ha rubato un avvitatore all’interno di un furgoncino nell’area recintata. Sono in corso indagini della Polfer che non esclude si tratti di un furto messo a segno da una banda di stranieri. E se invece si trattasse di un preciso disegno criminale per sabotare il lavoro del ministro dei Trasporti? Matteo Salvini non tentenna: “Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana”, ha scritto in una nota del Mit in cui ringrazia i dipendenti Fs che, “dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie“.

Il gruppo Fs – si legge ancora – ha denunciato il ritrovamento di una catena appesa alla rete elettrica della Stazione di Montagnana (Padova) e un tentativo di sfondamento di una centralina a Roma. Il precedente nel padovano: giovedì è stato trovato un catenaccio appeso alla linea elettrica, che avrebbe potuto causare danni se non fosse stato rimosso tempestivamente. Per il gruppo Ferrovie dello Stato, un possibile tentativo di sabotaggio. Ipotesi che Salvini non ha esitato a rilanciare: “Se venisse confermato che la catena è stata messa lì per sabotare il transito dei treni sarebbe gravissimo. Chi c’è dietro questi atti?”. La questione è così delicata che ha spinto il ministro a “rinunciare” alla cerimonia di insediamento di Donald Trump, alla quale andrà invece Giorgia Meloni.

“Due indizi sono una coincidenza”, avverte il famoso detto, ma a Salvini bastano per portare in Parlamento la sua versione dei disagi che negli ultimi mesi hanno colpito chi viaggia sui binari italiani. Ancor più duri quelli del suo partito. “Episodi gravi e inquietanti sulla rete ferroviaria: non vorremmo che, fallito l’assalto giudiziario per il caso Open Arms, qualcuno cerchi di fermare Matteo Salvini organizzando una ‘rivolta sociale’ che si concretizza con danneggiamenti e assalti alle ferrovie”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Mentre le indagini sui presunti sabotaggi proseguono, si moltiplicano i casi di guasti sulla rete ferroviaria. Negli ultimi dieci giorni, diversi incidenti hanno coinvolto treni Alta Velocità e altri convogli, tra cui un guasto alla linea Roma-Napoli e problemi tecnici a Roma Termini. Nonostante i timori di sabotaggi, gli accertamenti preliminari della Polfer hanno escluso azioni dolose in almeno due di questi episodi.

“Sono mesi che chiediamo al Ministro Salvini di riferire in parlamento sulla drammatica situazione dei treni. Oggi, dopo aver alimentato sui social e sui media le teorie del complotto, ha deciso di riferire in aula. Assieme al classico copione scaricabarile a cui ci ha abituato questa maggioranza (è sempre colpa di qualcun altro nonostante siano ormai alla terza legge finanziaria), mi auguro che il parlamento mostri un minimo di dignità. Non decide lui quando venire in aula e, no, non è sempre colpa di altri”. Così in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.