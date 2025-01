Un vasto incendio ha colpito l’atelier di abiti da sposa Magnani Sposa a San Miniato, in Toscana, nel tardo pomeriggio del 16 gennaio. Il rogo, sviluppatosi intorno alle 19:30, ha avvolto il magazzino situato al piano superiore dell’edificio, visibile anche dalla strada di grande comunicazione FIPILI, causando un’intensa colonna di fumo nero. Oltre a Magnani Sposa, noto punto di riferimento per gli abiti da cerimonia attivo da oltre trent’anni, le fiamme hanno coinvolto anche il vicino negozio Caddy’s, che si trova nello stesso stabile, danneggiando gravemente il capannone.

L’allarme è subito scattato, con numerose chiamate ai Vigili del Fuoco che segnalavano fiamme alte e una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono arrivate squadre di soccorritori da Castelfranco ed Empoli: otto automezzi, tra cui un’autoscala, sono stati impiegati per domare le fiamme, operando anche dall’ingresso posteriore in via Ilaria Alpi. Nonostante la gravità dell’incendio, fortunatamente non si registrano feriti.

Il denso fumo nero ha reso l’aria irrespirabile, portando il Comune di San Miniato a lanciare un appello ai cittadini delle aree limitrofe, tra cui La Catena, Molino d’Egola, Cigoli e San Miniato Basso, invitandoli a tenere chiuse le finestre e a evitare l’area interessata per agevolare le operazioni di spegnimento. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio, ma una delle ipotesi avanzate è quella di un corto circuito: gli investigatori stanno esaminando i danni e le dinamiche che hanno portato allo scoppio delle fiamme.