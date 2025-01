Donald Trump ha scelto di affidare i posti chiave della sua seconda amministrazione a coloro che sono stati fra i suoi più forti sostenitori durante la campagna elettorale. Tra le figure principali e più conosciute Robert F. Kennedy Jr. alla guida del dipartimento della Salute e dei Servizi umani, il senatore della Florida Marco Rubio come segretario di Stato, l’ex rappresentante democratica alla Camera Tulsi Gabbard direttrice della National Intelligence, l’ex procuratrice generale della Florida Pam Bondi segretaria alla Giustizia e l’anchorman di Fox News Pete Hegseth come segretario alla Difesa. Nonchè il patron di Tesla, X e SpaceX, Elon Musk, al ‘Doge’, Dipartimento per l’efficienza governativa, con il miliardario del settore biotech Vivek Ramaswamy.

SEGRETARIO DI STATO: MARCO RUBIO. Rubio, 53 anni, è un noto falco nei confronti della Cina, di Cuba e dell’Iran. È stato vicepresidente della commissione Intelligence del Senato e membro della commissione Esteri. ‘Sarà un forte difensore della nostra nazione, un vero amico dei nostri alleati e un guerriero senza paura che non si tirerà mai indietro di fronte ai nostri avversari”, ha detto Trump motivando la decisione. I due si sono avvicinati nel corso del primo mandato presidenziale di Trump, dopo che nella sua campagna per la nomination repubblicana del 2016 Rubio lo aveva definito ‘un truffatore’.

SEGRETARIA ALLA GIUSTIZIA: PAM BONDI. Bondi, 59 anni, è stata procuratrice generale della Florida dal 2011 al 2019, è considerata una delle sostenitrici più fedeli di Donald Trump ed è apparsa anche al suo fianco negli ultimi giorni della campagna elettorale. Bondi ha fatto parte del team legale che nel 2020 difese Trump nel suo primo processo di impeachment davanti al Senato, quando l’allora presidente fu accusato di aver fatto pressioni sul presidente ucraino Zelensky affinché aprisse un’indagine su Joe Biden e suo figlio Hunter in cambio di aiuti. Secondo il tycoon, Bondi sarà in grado di ‘rimettere a fuoco il dipartimento di Giustizia partigiano che per troppo tempo è stato usato come arma contro di me e altri repubblicanì. La scelta di Bondi come attorney general è arrivata dopo che il primo candidato di Trump per il ruolo, Matt Gaetz, ha dovuto fare un passo indietro a causa del suo presunto coinvolgimento in uno scandalo di tipo sessuale, per il quale si è sempre dichiarato innocente.

SEGRETARIO ALLA DIFESA: PETE HEGSETH. Hegseth, 44 anni, è co-conduttore del programma ‘Fox & Friends Weekend’ di Fox News Channel e collabora con la rete dal 2014. Nel corso degli anni ha sviluppato una forte amicizia con Trump, che è stato più volte ospite nella trasmissione. Hegseth ha prestato servizio nella Guardia nazionale dal 2002 al 2021, servendo in Iraq nel 2005 e in Afghanistan nel 2011. Ha due stelle di bronzo, ma non ha esperienza dell’ambito della sicurezza nazionale. Noto per i suoi numerosi tatuaggi, anche con simboli considerati estremisti, Hegseth è autore del libro ‘The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free’, pubblicato all’inizio del 2024, in cui critica le ‘politiche woke dell’attuale leadership militare’.

SEGRETARIA ALLA SICUREZZA INTERNA: KRISTI NOEM. Noem, 52 anni, è una nota conservatrice che ha usato i suoi due mandati come governatrice del South Dakota per raggiungere una posizione di rilievo nella galassia repubblicana. Durante la pandemia di Covid-19 non ha ordinato le restrizioni che altri Stati avevano emanato e ha invece dichiarato che il suo era “aperto agli affari”. Noem è stata bersaglio di aspre critiche per aver raccontato nel suo libro di memorie di aver sparato e ucciso il suo cane perchè non obbediva.

SEGRETARIO ALLA SALUTE E AI SERVIZI UMANI: ROBERT F. KENNEDY JR. Robert F. Kennedy Jr., 70 anni, si è candidato alle presidenziali prima come democratico, poi come indipendente, e infine ha appoggiato Trump. È il figlio dell’icona democratica Robert Kennedy, assassinato durante la sua campagna presidenziale, e nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinato a Dallas. La nomina di Kennedy alla guida del dipartimento della Salute e dei Servizi umani ha allarmato per i suoi precedenti nel diffondere paure infondate sui vaccini. Da tempo sostiene la teoria, non confermata da basi scientifiche, che i vaccini causino l’autismo.

SEGRETARIO AGLI INTERNI: DOUG BURGUM. Governatore del North Dakota, 68 anni, Burgum è un ex candidato repubblicano alle primarie presidenziali. Dopo il suo ritiro dalla corsa, ha appoggiato Donald Trump e l’estate scorsa era fra i candidati più probabili per la vicepresidenza. Burgum ha anche stretti legami con amministratori delegati delle più importanti aziende dell’industria energetica.

SEGRETARIA ALL’ISTRUZIONE: LINDA MCMAHON. Mc Mahon, 76 anni, è stata amministratrice delegata della World Wrestling Federation, la più importante federazione di wrestling americana di proprietà di suo marito Vince. Ha guidato la Small Business Administration durante il mandato di Trump dal 2017 al 2019 e si è candidata due volte senza successo nelle file dei repubblicani per il Senato nel Connecticut. ‘Linda utilizzerà i suoi decenni di esperienza di leadership e la sua profonda conoscenza sia dell’istruzione che del business per dare potere alla prossima generazione di studenti e rendere l’America il Paese numero uno al mondo nell’istruzionè, ha commentato Trump.

SEGRETARIA ALL’AGRICOLTURA: BROOKE ROLLINS. Ex collaboratrice alla Casa Bianca, 52 anni, Rollins dirige l’America First Policy Institute ed è stata direttrice dell’ufficio per l’innovazione durante il primo mandato di Trump. Rollins dovrà fra le altre cose rinegoziare i trattati commerciali, a partire da quelli con Canada e Messico, con la possibile imposizione di dazi, come annunciato dallo stesso Trump.

SEGRETARIO ALL’ENERGIA: CHRIS WRIGHT. Wright, donatore della campagna di Trump e dirigente del settore dei combustibili fossili, è considerato un pioniere del ‘fracking’, il discusso processo che prevede la perforazione delle rocce e la loro fratturazione. Una nomina che conferma la volontà di Trump di puntare molto sui combustibili fossili.

SEGRETARIO AI TRASPORTI: SEAN DUFFY. Duffy, ex deputato del Wisconsin dal 2011 al 2019, è stato successivamente conduttore tv del canale Fox Business. ‘Darà la priorità all’eccellenza, alla competenza, alla competitività e alla bellezza, per ricostruire le autostrade, i tunnel, i ponti e gli aeroporti del Paesè, ha dichiarato Trump.

SEGRETARIO AGLI AFFARI DEI VETERANI: DOUG COLLINS. Collins è un ex deputato repubblicano della Georgia che si è fatto notare per aver difeso Trump durante il primo processo di impeachment. Ha anche prestato servizio nelle forze armate e attualmente è cappellano del Comando di riserva dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti. “Dobbiamo prenderci cura dei nostri coraggiosi uomini e donne in uniforme e Doug sarà un grande sostenitore dei nostri militari in servizio attivo, delle loro famiglie e dei veterani per garantire loro il sostegno di cui hanno bisogno”, ha dichiarato Trump.

DIPARTIMENTO PER L’EFFICENZA GOVERNATIVA: ELON MUSK E VIVEK RAMASWAMY. Il patron di Tesla, X e SpaceX, mattatore della campagna elettorale di Trump, e il 39enne miliardario del settore biotech guideranno il nuovo organismo voluto da Trump, esterno all’Esecutivo, per ‘smantellare la burocrazia governativa, tagliare gli eccessi nei regolamenti, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federalì. I due hanno già lanciato la loro ricetta per il ‘Dogè (Department of governative efficiency) con una vera e propria offerta di lavoro aperta, ma gratuita, su X. Musk e Ramaswamy, che si era candidato senza successo alle primarie repubblicane, hanno detto di essere in cerca di ‘rivoluzionarì con un QI elevato ‘disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana per tagli ai costi poco affascinanti2. Musk ha aggiunto che sarà ‘un lavoro noioso, creerà un sacco di nemici e il compenso sarà pari a zerò, promettendo di ridurre la burocrazia federale di un terzo e di tagliare 2 trilioni di dollari dalla spesa del governo degli Stati Uniti.

DIRETTRICE DELL’INTELLIGENCE NAZIONALE: TULSI GABBARD. Gabbard, 43 anni, è stata membro democratica della Camera e ha cercato senza successo la candidatura presidenziale Dem nel 2020, prima di lasciare il partito nel 2022. L’estate scorsa ha reso noto il suo appoggio a Trump e ha fatto spesso campagna con lui. È stata accusata di fare eco alla propaganda russa. “So che Tulsi porterà lo spirito impavido che ha definito la sua illustre carriera nella nostra comunità di intelligence”, ha dichiarato Trump. Gabbard ha prestato servizio nella Guardia nazionale dell’esercito servendo in Iraq e Kuwait.

DIRETTORE DELLA CIA: JOHN RATCLIFFE. Ratcliffe, 59 anni, è stato direttore della National Intelligence nell’ultimo anno e mezzo del primo mandato di Trump, guidando le agenzie di spionaggio del governo statunitense durante la pandemia di coronavirus. “Non vedo l’ora che John sia la prima persona in assoluto a ricoprire entrambe le più alte cariche dell’intelligence della nostra nazione”, ha dichiarato Trump, definendolo un ‘impavido combattente per i diritti costituzionali di tutti gli americanì che garantirà ‘i più alti livelli di sicurezza nazionale e la pace attraverso la forza’.

DIRETTORE DELL’FBI: KASH PATEL. Patel, 44 anni, è un fedelissimo di Donald Trump. ‘Kash è un brillante avvocato, investigatore e combattente dell’’America First’che ha trascorso la sua carriera a smascherare la corruzione, difendere la giustizia e proteggere il popolo americanò, ha affermato Trump. Secondo il tycoon, inoltre, Patel ha avuto un ruolo fondamentale nello scoprire ‘la bufala russà, in riferimento alla presunta interferenza del Cremlino nelle elezioni del 2016. Patel in passato ha sostenuto teorie cospirative relative all’influenza del ‘deep Statè all’interno dell’amministrazione americana.

AMMINISTRATORE DELL’AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE: LEE ZELDIN. Zeldin, 44 anni, non ha alcuna esperienza di rilievo in materia ambientale, ma è un sostenitore di lunga data di Trump. Il tycoon ha detto che Zeldin ‘garantirà decisioni giuste e rapide in materia di deregolamentazione, che saranno attuate in modo da liberare il potere delle imprese americane, mantenendo allo stesso tempo i più alti standard ambientali, tra cui l’aria e l’acqua più pulite del Pianetà. ‘Ripristineremo il dominio energetico degli Stati Uniti, rivitalizzeremo la nostra industria automobilistica e faremo degli Stati Uniti il leader globale dell’IA’, le parole di Zeldin.

CAPA DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA: SUSIE WILES. Wiles, 67 anni, è stata consigliera senior della campagna presidenziale 2024 di Trump e manager de facto. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capa dello staff della Casa Bianca. Ha un passato nella politica della Florida e ha aiutato Ron DeSantis a vincere la sua prima corsa a governatore. Wiles si è guadagnata la fiducia di Trump come apprezzata consigliera nella sua vittoriosa campagna elettorale, riuscendo spesso a contenere i suoi eccessi, pur senza criticarli.

CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE: MIKE WALTZ. Waltz, 50 anni, è stato per tre mandati deputato repubblicano della Florida. Ex berretto verde dell’esercito, ha prestato servizio in più missioni in Afghanistan e ha lavorato anche al Pentagono come consulente politico, quando Donald Rumsfeld e Robert Gates erano a capo della Difesa. È considerato un falco nei confronti della Cina e nel 2022 aveva chiesto agli Usa di boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino a causa del coinvolgimento cinese nell’origine del Covid-19 e per la persecuzione della minoranza musulmana degli Uiguri.

AGENZIA PER IL CONTROLLO DELLE FRONTIERE E DELL’IMMIGRAZIONE: TOM HOMAN. Homan, 62 anni, è stato incaricato di portare a termine ‘la più grande operazione di deportazione nella storia della nazionè. Ha prestato servizio sotto Trump nella sua prima amministrazione alla guida dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement, e ci si aspettava che gli venisse offerta una posizione legata al tema immigrazione qualora Trump avesse vinto le elezioni. I democratici hanno criticato Homan per aver difeso la politica di “tolleranza zero” di Trump sugli attraversamenti del confine durante la sua prima Amministrazione.

PRESIDENTE DELLA SEC: PAUL ATKINS. Atkins è già stato commissario della Sec, l’equivalente della Consob italiana, dal 2002 al 2008. È considerato un sostenitore della crescita del mercato delle criptovalute. ‘Paul è un leader collaudato per le normative di buonsenso. Crede nella promessa di mercati dei capitali robusti e innovativi che rispondano alle esigenze degli investitori e che forniscano capitali per rendere la nostra economia la migliore del mondò, ha detto Trump.

DIRETTORE DELLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA): MARTY MAKARY. Makary, professore alla Johns Hopkins University, è un chirurgo che si è espresso contro l’obbligo vaccinale per il Covid-19. Ha denunciato l’eccessiva prescrizione di farmaci, l’uso di pesticidi sugli alimenti e l’indebita influenza delle compagnie farmaceutiche e assicurative sui medici. ‘Riporterà la Fda allo standard di riferimento della ricerca scientifica e ridurrà le lungaggini burocratiche dell’agenzia per assicurare agli americani le cure e i trattamenti medici che meritanò, ha affermato Trump.

PRESIDENTE DELLA FEDERAL TRADE COMMISSION: ANDREW FERGUSON. Ferguson è uno degli attuali cinque commissari della Ftc, l’Antitrust americana. Sostituirà Lina Khan, il cui operato è stato duramente attaccato da Wall Street e dalla Silicon Valley per aver bloccato acquisizioni aziendali per miliardi di dollari e per aver citato in giudizio Amazon e Meta con l’accusa di comportamenti anticoncorrenziali. ‘Andrew ha una comprovata esperienza nel proteggere la libertà di parola nel nostro grande Paese. Sarà il presidente della Ftc più favorevole all’America e all’innovazione nella storia del nostro Paesè, ha detto Trump.

DIRETTORE DELL’INTERNATIONAL REVENUE SERVICE (IRS): BILLY LONG. Long, ex deputato del Missouri, è stato un battitore d’asta professionista e un agente immobiliare per trent’anni, prima di essere eletto al Congresso nel 2011. Terminato il ruolo politico ‘ha lavorato come consulente aziendale e fiscale, aiutando le piccole imprese a destreggiarsi tra le complessità del rispetto delle norme e dei regolamenti dell’Irs’, l’agenzia tributaria degli Stati Uniti, ha spiegato Trump.

AMMINISTRATORE CENTERS FOR MEDICARE AND MEDICAID SERVICES (CMS): MEHMET OZ. Noto al pubblico come ‘Dr.Oz’, 64 anni, è una celebrità televisiva che nel 2022 corse senza successo per il seggio al Senato della Pennsylvania. Durante la pandemia, Oz promosse delle cure non verificate per il Covid, come l’idrossiclorochina, che catturarono l’attenzione di Trump. Oz non ha alcuna esperienza nella gestione di apparati burocratici complessi come il Cms. ‘Non c’è medico più qualificato e capace del dottor Oz per rendere l’America di nuovo sanà, ha detto di lui Donald Trump.

DIRETTORE CENTERS FOR DISEASE CONTROL (CDC): DAVE WHELDON. Weldon, 71enne medico della Florida e repubblicano convinto, si è autodefinito un ‘pro-vità. È stato membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Florida dal 1995 al 2009. ‘Dave riporterà con orgoglio il Cdc al suo vero scopo e lavorerà per porre fine all’epidemia di malattie cronichè, ha affermato Trump.

VICE CAPO DI GABINETTO PER LE POLITICHE E CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA INTERNA: STEPHEN MILLER. Miller, 39 anni, è considerato un integralista in tema di immigrazione. Durante la campagna presidenziale si è fatto portavoce della priorità di Trump di effettuare deportazioni di massa. È stato consigliere senior durante la prima Amministrazione Trump ed è considerato una figura centrale in alcune delle decisioni politiche dell’ex presidente, in particolare la sua mossa di separare migliaia di famiglie di immigrati. Da quando Trump lasciò la Casa Bianca nel 2021, Miller è stato presidente di America First Legal, un’organizzazione composta da ex consiglieri di Trump che si proponeva di sfidare l’Amministrazione Biden, le aziende dei media, le università e altri soggetti su questioni come la libertà di parola e la sicurezza nazionale. VICE

CAPO DI GABINETTO: DAN SCAVINO. Scavino, 48 anni, è stato consigliere di tutte e tre le campagne del presidente eletto e il team di transizione lo ha definito uno dei “collaboratori più fidati e di più lunga data di Trump”. Ha gestito il profilo social media di Trump alla Casa Bianca durante la sua prima Amministrazione. Nel 2022 è stato anche accusato di oltraggio al Congresso dopo essersi rifiutato per un mese di rispettare un mandato di comparizione della commissione d’inchiesta della Camera sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

VICE CAPO DI GABINETTO: JAMES BLAIR. Blair è stato direttore politico della campagna di Trump per le elezioni del 2024 e del Comitato nazionale repubblicano. Sarà vice capo dello staff per gli Affari legislativi, politici e pubblici e assistente del presidente. Blair è stato fondamentale per la comunicazione economica di Trump durante la sua campagna per il ritorno alla Casa Bianca, coniando lo slogan “Trump can fix it”, Trump può risolvere il problema.

VICE CAPO DI GABINETTO: TAYLOR BUDOWICH. Budowich è un collaboratore veterano della campagna di Trump, che ha lanciato e diretto Make America Great Again Inc. Sarà vice capo dello staff per le comunicazioni e il personale e assistente del presidente. Budowich è stato anche portavoce di Trump dopo la sua prima presidenza.

CONSIGLIERE DELLA CASA BIANCA: WILLIAM MCGINLEY. McGinley è stato segretario di Gabinetto della Casa Bianca durante la prima Amministrazione Trump ed è stato consulente legale esterno del Comitato nazionale repubblicano per l’integrità elettorale durante la campagna del 2024. Trump ha definito McGinley “un avvocato intelligente e tenace che mi aiuterà a portare avanti il nostro programma America First, lottando per l’integrità elettorale”.

CONSIGLIERE PER IL MEDIORIENTE: MASSAD BOULOS. Boulos, un importante uomo d’affari libanese-americano, è il padre di Michael Boulos, il marito di Tiffany Trump, figlia del tycoon e di Marla Maples. ‘Massad è molto rispettato nel mondo degli affari e ha una vasta esperienza sulla scena internazionale – ha affermato Trump -, è un sostenitore di lunga data dei conservatori ed è stato determinante nel costruire nuove e straordinarie collaborazioni con la comunità arabo-americanà.

INVIATO SPECIALE IN MEDIORIENTE: STEVEN WITKOFF. Witkoff, 67 anni, è compagno di golf di Trump e stava giocando con lui al club di West Palm Beach, in Florida, il 15 settembre, quando l’ex presidente è stato oggetto di un secondo tentativo di assassinio. Witkoff ‘è un leader altamente rispettato nel mondo degli affari e della filantropià, ha dichiarato Trump, ‘Steve sarà una voce implacabile per la pace e ci renderà tutti orgogliosi”.

INVIATO SPECIALE PER UCRAINA E RUSSIA: KEITH KELLOGG. Generale in pensione, Kellogg ha ricoperto l’incarico di consigliere per la Sicurezza nazionale nella prima amministrazione Trump. ‘È stato con me fin dall’inizio. Insieme, garantiremo la pace attraverso la forza e renderemo l’America e il mondo di nuovo sicurì, ha affermato il tycoon.

AMBASCIATRICE PRESSO LE NAZIONI UNITE: ELISE STEFANIK. Stefanik, 40 anni, eletta alla Camera nel 2014, è considerata una dei più strenui difensori di Trump fin dal suo primo impeachment. È stata scelta dai suoi colleghi del Gop come presidente della Conferenza repubblicana della Camera nel 2021, quando l’ex rappresentante del Wyoming Liz Cheney venne rimossa dall’incarico dopo aver criticato pubblicamente Trump per aver falsamente affermato di aver vinto le elezioni del 2020. Le domande di Stefanik ai presidenti di alcune delle principali università americane sull’antisemitismo nei loro campus hanno contribuito alle dimissioni di due di loro, aumentando ulteriormente la sua fama a livello nazionale.

AMBASCIATORE PRESSO LA NATO: MATT WHITAKER. Whitaker, avvocato, ha ricoperto il ruolo di Procuratore generale ad interim dal novembre 2018 al febbraio 2019 nel corso della prima Amministrazione Trump. ‘Rafforzerà i rapporti con i nostri alleati della Nato e resterà saldo di fronte alle minacce alla pace e alla stabilità, mettendo l’America al primo postò, ha detto di lui Trump, definendolo ‘un forte guerriero e un leale patriotà.

AMBASCIATORE IN ITALIA: TILMAN J. FERTITTA. Fertitta, 67enne di origini siciliane, è il presidente del Consiglio dei reggenti dell’Università di Houston e proprietario degli Houston Rockets, franchigia di basket della Nba. ‘È un imprenditore di successo, ha una lunga storia di contributi alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche, che includono enti di beneficenza per bambini, forze dell’ordine e il settore medicò, ha detto di lui Trump.

AMBASCIATORE IN VATICANO: BRIAN BURCH. Burch è presidente e cofondatore di CatholicVote, organizzazione di stampo conservatore spesso critica nei confronti dell’operato di Papa Francesco. Burch e la moglie, Sara, hanno nove figli. ‘Brian ama la sua Chiesa e gli Stati Uniti. Ci renderà tutti orgogliosì, ha dichiarato Trump.

AMBASCIATORE IN FRANCIA: CHARLES KUSHNER. Kushner, 70 anni, è il padre di Jared Kushner, marito della figlia del tycoon Ivanka. ‘È un grande imprenditore e filantropo che rappresenterà con forza il nostro Paese e i suoi interessi – ha detto di lui Trump -, insieme, rafforzeremo la partnership con la Francia, il nostro più antico alleato e uno dei più grandì. In passato Kushner ha scontato una pena detentiva di due anni, dopo essersi dichiarato colpevole nel 2004 di 18 capi di imputazione per evasione fiscale, corruzione di testimoni e contributi illegali alla campagna elettorale. Nel 2020 Trump gli ha concesso la grazia.

AMBASCIATORE IN ISRAELE: MIKE HUCKABEE. Huckabee, ex governatore dell’Arkansas, è un convinto difensore di Israele e ha corso senza successo per la nomination repubblicana nel 2008 e nel 2016. È una figura molto popolare tra i conservatori cristiani evangelici. ‘Ama Israele, e allo stesso modo il popolo di Israele ama lui. Mike lavorerà instancabilmente per portare la pace in Mediorientè, ha detto di lui Trump. Huckabee si è detto contrario alla creazione di uno Stato palestinese chiedendo la cosiddetta ‘soluzione a uno Statò.

AMBASCIATORE NEL REGNO UNITO: WARREN STEPHENS. Stephens, 67 anni, è presidente e ceo della banca di investimenti privata Stephens Inc. ‘Warren ha sempre sognato di servire gli Stati Uniti a tempo pieno. Sono entusiasta che ora avrà questa opportunità come diplomatico di alto livello, rappresentando gli Stati Uniti presso uno degli alleati più amati dall’Americà, ha detto di lui Trump.

AMBASCIATORE IN SPAGNA: BENJAMIN LEON JR. Leon Jr, imprenditore di origini cubane, è arrivato negli Usa come esule a 16 anni, fino a diventare un imprenditore di successo nel campo sanitario con la sua azienda Leon Medical Centers. ‘Ha contribuito a sostenere molte cause meritevoli, come La Liga Contra el Cancer, e importanti ricerche medichè, ha detto di lui Trump.

AMBASCIATRICE IN GRECIA: KIMBERLY GUILFOYLE. Guilfoyle, 55 anni, ex procuratrice della California e personaggio televisivo, ha guidato la raccolta fondi per la campagna 2020 di Trump ed è la compagna del figlio del tycoon Don Jr. Trump. Guilfoyle era sul palco con la famiglia la sera delle elezioni.

AMBASCIATORE ALLE BAHAMAS: HERSCHEL WALKER. Walker, ex stella della Nfl, la lega statunitense di football americano, è un sostenitore di lunga data di Trump. Nel 2022 ha perso la corsa per un seggio al Senato in Georgia contro il democratico Raphael Warnock. ‘Un uomo d’affari di successo, filantropo, ed ex vincitore dell’Heisman Trophy’, lo ha definito Trump.