A sorpresa, Chew Shou Zi, Ceo di TikTok, parteciperà all’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, il 20 gennaio, occupando una posizione d’onore sul palco riservato a ex presidenti, familiari e ospiti di rilievo. Secondo il New York Times, il Trump Vance Inaugural Committee ha esteso l’invito a Chew, che siederà insieme agli altri magnati tecnologici di spicco come Mark Zuckerberg, Elon Musk e, probabilmente, Jeff Bezos.

Questa mossa sembra inserirsi nella strategia che l’amministrazione Trump sta adottando nei confronti dell’app cinese. Il presidente sta considerando un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente il bando su TikTok, di proprietà di ByteDance, per un periodo di 60-90 giorni dopo l’insediamento. Si tratta di un netto cambiamento rispetto al 2020, quando Trump aveva tentato di vietare l’app negli Stati Uniti e di forzarne la vendita a società americane. Questo cambio di posizione potrebbe essere legato alla popolarità che TikTok ha conferito a Trump durante le elezioni presidenziali, dove ora vanta 14 milioni di follower.

L’amministrazione Trump sta cercando una soluzione per evitare la chiusura di TikTok negli Stati Uniti, nonostante il Congresso abbia approvato nel 2024 una legge che impone a ByteDance di vendere l’app a un’azienda non cinese, pena il divieto a partire dal 19 gennaio. TikTok sta contestando questa legge in tribunale e sta esplorando altre opzioni con l’amministrazione per evitare una vendita forzata. La Corte Suprema si pronuncerà a breve sulla legge, mentre Trump aveva chiesto proprio alla Corte più tempo per trovare una soluzione politica per salvare l’app . Tuttavia, le opzioni disponibili sono limitate. Gli esperti legali suggeriscono che l’area di intervento più probabile sarà quella che consente al presidente di determinare se ByteDance ha adottato misure sufficienti per ridurre il controllo cinese su TikTok.