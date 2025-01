Drill, baby drill? Not in my name. Joe Biden risponde così al motto usato da Donald Trump in campagna elettorale. In vista del suo ritorno alla Casa Bianca, il repubblicano ha già chiarito che l’economia ha la precedenza sulla salvaguardia dell’ambiente e che con lui, quindi, gli Stati Uniti torneranno a trivellare in cerca di petrolio e gas senza badare troppo alla crisi climatica. Così, a due settimane dal passaggio di consegne, il presidente ancora in carica ha pensato di frenare le ambizioni del tycoon dichiarando aree protette, quindi vietate alle trivelle, oltre 253 milioni di ettari di coste, la quasi totalità di quelle degli Stati Uniti.

La notizia è stata resa nota proprio dalla Casa Bianca, preoccupata dalla corsa agli idrocarburi promessa dal magnate newyorkese e intenzionata invece a tutelare l’intera costa atlantica degli Stati Uniti, quella orientale del Golfo del Messico, quella pacifica negli stati di California, Oregon e Washington e su quella del Mare di Bering in Alaska. “Poiché la crisi climatica continua a minacciare le comunità di tutto il Paese e stiamo passando a un’economia basata sull’energia pulita, è giunto il momento di proteggere queste coste per i nostri figli e nipoti – si legge nel comunicato firmato dal presidente Biden – Nel bilanciare i molti usi e benefici degli oceani americani, mi è chiaro che il potenziale relativamente minimo di combustibili fossili nelle aree che sto proteggendo non giustifica i rischi ambientali, di salute pubblica ed economici che deriverebbero da nuove concessioni e trivellazioni”.

Un bel problema per chi, come Trump, ambiva ad avere mano libera in fatto di concessioni all’estrazione di combustibili fossili. Il divieto non ha infatti una data di scadenza e potrebbe essere legalmente e politicamente difficile annullarlo. La mossa di Biden si basa sull’Outer Continental Shelf Lands Act del 1953 che conferisce al governo federale l’autorità sullo sfruttamento delle risorse offshore. La legge, tuttavia, non prevede espressamente che i presidenti possano revocare unilateralmente un divieto di trivellazione senza passare dal Congresso.