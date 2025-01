Le autorità sono in stato di massima allerta da mesi dopo i due tentativi di assassinio di Donald Trump durante la campagna del 2024 e i recenti attacchi di quest’anno a New Orleans e Las Vegas. Per questo saranno 25 mila gli uomini mobilitati per il 20 gennaio. Le agenzie per la sicurezza nazionale Usa avvertono che l’insediamento del leader repubblicano sarà “un potenziale bersaglio” per gli estremisti violenti, anche se al momento non ci sono minacce credibili specifiche. I potenziali autori, in particolare quelli con “lamentele legate alle elezioni”, potrebbero vedere l’evento come “la loro ultima opportunità di influenzare i risultati del voto attraverso la violenza”, ha scritto un gruppo di agenzie di intelligence e di polizia, riferisce Politico.

L’attenzione dei servizi di sicurezza, riferisce il quotidiano online, è causata dal contesto politico e potenzialmente violento in cui Trump si insedierà alla Casa Bianca. Il dipartimento di polizia di Washington sarà rinforzato con circa 4.000 ufficiali, che si aggiungeranno ai quasi 1.000 ufficiali che supportano la Capitol Police. In totale, per garantirne la sicurezza all’evento saranno presenti circa 25 mila unità tra forze dell’ordine e militari, ha fatto sapere l’ufficio di Washington del Secret Service. In un report contenente i possibili scenari si legge che FBI, Secret Service, Capitol Police, governo dello stato di Washington e dipartimento di polizia della Corte Suprema temono che terroristi stranieri, estremisti nazionali e lupi solitari possano causare falsi allarmi bomba, chiamate di swatting, voli di droni o attacchi con speronamento di veicoli.

Tra i fattori che più preoccupano le autorità figura anche l’Iran. Secondo la autorità, la Repubblica islamica ha cercato a lungo di uccidere Trump o i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale come vendetta per l’uccisione del generale Qassem Soleimani, che il tycoon ordinò durante il suo primo mandato. I sevizi hanno fatto sapere che 700 mila utenti di Telegram hanno minacciato di assassinare Trump in risposta a un video pubblicato da un’entità mediatica allineata con i Guardiani della rivoluzione al potere a Teheran.

Gli ufficiali delle forze dell’ordine temono anche che eventuali manifestazioni che si verificheranno durante l’inaugurazione possano trasformarsi in scontri di piazza. Diverse organizzazioni hanno chiesto l’autorizzazione a scendere in piazza, tra cui alcune che in precedenza avevano organizzato proteste che si erano concluse con arresti. “In passato le proteste di alcuni di questi gruppi hanno causato blocchi del traffico, violazione di domicilio, distruzione di proprietà e resistenza all’arresto”, riferisce il report, senza specificare le ideologie dei manifestanti.