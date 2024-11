Le decisioni della Corte penale internazionale (Cpi) devono essere “giuridiche e non politiche”, l’idea di arrestare il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è “irrealizzabile” e “non serve ad accelerare i tempi per raggiungere la pace”. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla decima edizione dei Med Dialogues. Riguardo alla missione Unifil il ministro ha detto che “Servono differenti regole di ingaggio” per il contigente Unifil in Libano.