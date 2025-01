La caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, è stata presa di mira nella notte tra domenica e lunedì dal lancio di un ordigno rudimentale che ha provocato un incendio partito dall’ingresso della struttura. L’edificio, situato nel centro abitato, ha subito danni significativi al portone e a parte della facciata. Le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi ulteriormente grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per individuare i responsabili. Le immagini delle telecamere sono al vaglio per identificare percorsi di arrivo e fuga degli autori dell’attentato, mentre si stanno verificando eventuali rivendicazioni legate all’episodio.

“E’ un segnale preoccupante e che ci sconcerta sul clima violento e aggressivo che alcuni vogliono fare crescere nel nostro Paese – dice la sindaca di Firenze e presidente della Città Metropolitana Sara Funaro -. Mentre ci auguriamo che gli inquirenti possano risalire agli autori dell’attentato incendiario accaduto questa notte, ci stringiamo intorno ai Carabinieri di Borgo e a tutta l’arma esprimendo loro vicinanza e solidarietà e ringraziamo i vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento. Non ci lasceremo intimidire”. Solidarietà è espressa anche dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia: “Il clima di odio nei confronti delle forze dell’ordine che respiriamo in questi giorni e che si è concretizzato in alcune manifestazioni in cui alcuni agenti sono rimasti feriti, non fa bene a nessuno ed è dannoso per tutti. Fratelli d’Italia continuerà a respingere e condannare sempre ogni atto di violenza ed odio” si legge nella nota. Per l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi “purtroppo l’attuale clima di odio politico sta alimentando atti di violenza contro chi ogni giorno lavora per proteggere la nostra comunità. Questi episodi non sono isolati ma il risultato di una retorica che delegittima il lavoro delle forze dell’ordine, alimentando divisioni e giustificando la violenza”.