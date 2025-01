Il parabrezza in pezzi e in parte deformato. Molto paura e qualche danno evidente, ma nessun ferito per il crollo di un albero su uno scuolabus nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze). Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Tutto è accaduto intorno alle 8.20 lungo la strada comunale del Salceto. La pianta ad alto fusto che è collassata e ha investito il mezzo sulla parte anteriore, danneggiando il parabrezza.

Otto bambini e due adulti, l’autista e l’accompagnatrice sono stati portati in ospedale per controlli o cure. Si tratta di traumi leggeri. In particolare sei bambini sono stati portati per controlli pediatrici all’ospedale di Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli. Due invece quelli trasportati al pediatrico Meyer. A Ponte a Niccheri portati anche autista e accompagnatrice.

I pompieri sono intervenuti dal distaccamento di Figline Valdarno con due squadre, autogru e un mezzo di polisoccorso. Al loro arrivo gli occupanti dello scuolabus erano già stati soccorsi dal personale sanitario. Sul posto i vigili stanno operando per la messa in sicurezza del mezzo. Il sindaco, Giacomo Certosi, si è recato sul luogo dell’incidente. “Abbiamo avuto fortuna perché l’albero caduto ha rotto solo il parabrezza” ha detto il primo cittadino.

In Toscana da sabato è allerta, con codice giallo, per il forte vento, con previsioni per oggi di raffiche fino a 100-120km/h. Domenica sempre nel Fiorentino un pino secolare è caduto in un giardino comunale a Scandicci: nessun ferito ma danni a tre auto e uno scooter parcheggiati. Colpiti anche un quadro dell’Enel, con alcune utenze domestiche rimaste isolate, e uno dell’illuminazione pubblica, circostanza quest’ultima che ha lasciato al buio il centro cittadino la notte scorsa

