Colla e sticker sugli smart locker. E il cappello di Robin Hood con le istruzioni per il sabotaggio fai-da-te. Nuova azione contro i b&b della “banda Robin Hood” che questa notte ha colpito in tutta Italia. “Non è una questione di sicurezza. Non è una questione di decoro. La casa è un diritto, non una gallina dalle uova d’oro“, si legge sui manifesti affissi nei vari quartieri. Da Nord a Sud. A Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo, molti hanno “risposto” alla chiamata degli attivisti, sabotando un modello turistico “che alimenta le disuguaglianze, nega diritti e favorisce la speculazione“, affermano i Robin Hood. “L’emergenza casa è nazionale, e necessita soluzioni messe in campo dal governo. Gli effetti negativi del turismo non sono che una diramazione di un sistema che non garantisce il diritto alla casa ai suoi cittadini. Saboteremo il turismo fino a che non ci saranno risposte concrete al disagio”, si legge nel comunicato.